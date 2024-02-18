Garanti BBVA'dan Müşterilerine Özel Büyük Kampanya: 1000 TL Hediye!

Garanti BBVA'dan Müşterilerine Özel Büyük Kampanya: 1000 TL Hediye!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-02-2024 20:24

Garanti BBVA, müşterilerine yönelik heyecan verici bir kampanya başlattı ve 1000 TL hediye fırsatını duyurdu. Banka, şubeye gitmeye gerek kalmadan müşteri olacak herkese bu avantajı sunuyor. Detaylarıyla incelediğimizde, kampanyanın 29 Şubat'a kadar geçerli olduğu ve başvuruların çeşitli kanallar aracılığıyla yapılabileceği belirtiliyor.

Garanti BBVA Kampanya Detayları ve Açıklamaları:

Garanti BBVA'nın duyurduğu kampanya oldukça cazip görünüyor. Kampanyaya katılan her müşteri için 1000 TL hediye müjdesi verilmiş durumda. Bu kampanyaya dahil olmak için, şubeye gitmeye gerek kalmadan Garanti BBVA müşterisi olmak yeterli. Bireysel kredi kartı başvurusu yaparak başvurunun onaylanması halinde, yapılacak 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus verilecek.

Kampanya Detayları ve Koşulları:

  • Kampanya, 1-29 Şubat tarihleri arasında geçerlidir.
  • Garanti BBVA Mobil uygulamasını indirip ilk kez Garanti BBVA müşterisi olan ve Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurusu onaylanan müşteriler kampanyadan yararlanabilir.
  • İlgili kartlarla yapılacak tek seferde 1000 TL ve üzeri ilk harcamaya 1000 TL bonus kazanılacaktır.
  • Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvuruları Garanti BBVA Mobil, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yapılmalıdır.
  • Kampanya kapsamında, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus başvuruları geçerli değildir.
  • Personel kartları kampanyaya dahil değildir.
  • Sanal kartlar kampanyaya dahildir.
  • Kazanılan bonuslar 25 Mart - 25 Nisan 2024 tarihleri arasında kullanılabilir. Kullanılmayan bonuslar 26 Nisan 2024 tarihinde geri alınacaktır.
  • Bir müşteri kampanya bazında en fazla 1000 TL bonus kazanabilir.
  • Kampanya kapsamında düzenli ödeme talimatı, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri, bonus kullanımları dahil değildir.
  • İnternetten yapılan harcamalar ve internet sitelerinin cüzdanlarından yapılan harcamalar kampanyaya dahildir.
  • Emekli promosyon kampanyasından yararlanan müşteriler kampanyaya dahil değildir.

Garanti BBVA'nın düzenlediği bu kampanya, müşterilerine oldukça cömert bir hediye sunuyor. 1000 TL bonus fırsatı, bankaya yeni müşteri olanlar için büyük bir çekicilik oluşturuyor. Kampanyanın detayları incelendiğinde, başvurunun online platformlar üzerinden yapılabilmesi ve belirli harcama koşullarını sağladıktan sonra bonusun kazanılması müşteriler için oldukça kolay bir süreç olarak görünüyor. Bu kampanya, müşterilere ekonomik anlamda rahatlamalarını sağlarken aynı zamanda banka ile olan ilişkilerini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak da değerlendirilebilir.

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