Garanti BBVA Son Dakika Açıkladı! Bankamatik Kartı Olanlara 15-30 ve 45 BİN TL Ödeme Yapacak! Aylık Ödeme Şartı Yok!

Garanti bankası üzerinden yeni bir kredi kampanyası başladı. 45 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi alınacak ve bu ödemelerde nakit kredi kullanacak olan kişilere hızlı ve anında sonuç verilecektir. Kredi alacak kişilere banka uygun faizlerle 36 ay vadeli kredi ödemesi yaparken, bankanın dikkat ettiği ise kredi notu olarak göze çarpmaktadır. Nakit kredi almak isteyen tüm TC vatandaşlarına ek ödeme olarak verilecek ve kredi notu 1100 ve üzerinde olanlar başvuru yapabilecek.

KREDİ NOTU 1100 VE ÜZERİNDE OLANLAR, GARANTİ BBVA BANKASI KREDİ KAMPANYASINA KATILACAK

Kredi almak için banka şubelerine gitmeden de kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu için Mobil uygulama

Kredi başvurusu için İnternet şubesi

Başvuru yapmak için internet sitesi

Müşteri hizmetleri numarası

Bu yollar ile başvurularını yapacak olan Garanti bankası müşterileri hemen aynı gün içinde kredi başvurusu yapacak ve ödemeleri de hızlı bir şekilde hesabına atacak. Eğer emekliyseniz de banka sizlere yüksek limitli krediler vermektedir. 15000 TL 30000 TL veya 45000 TL kredi paketlerinden bir tanesini seçerek bu bankadan hemen kredi alabilirsiniz.