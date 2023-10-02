Galericiler durumdan memnun! İkinci elde fahiş fiyat dönemi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Kasım'dan itibaren otomobil ve emlak ilanlarına yönelik yeni kuralların geleceğini duyurdu. Yeni sistem, yürürlüğe girmesine günler kala bile sektörde etkisini göstermeye başladı.

Fahiş Fiyat Problemine Çözüm Arayışı

Hükümet, ikinci el alışverişlerde karşılaşılan fahiş fiyat sorununa çözüm bulabilmek adına kolları sıvadı. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek bu yeni uygulama, daha şimdiden piyasada hissedilmeye başlanıldı ve konuyla ilgili sektör temsilcileri görüşlerini paylaştı.

Sahte ve Yanıltıcı İlanlara Cezai Yaptırım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1 Kasım tarihi itibari ile sahte ve yanıltıcı emlak ve otomobil ilanları konusunda ilan sitelerini mesul tutacağız. Eğer yanıltıcı ilan verilirse veya bu konuda bir ihmalkarlık söz konusu olursa, 100 bin lira idari para cezası uygulanacak” ifadelerini kullandı.

Galerici Esnafı Durumdan Memnun

Galericiler, bu yeni düzenleme hakkında pozitif görüşlere sahipler. “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları işimize yaradı” diyen galericiler, sahte hesap ve isimle ilan verilmesi durumunda uygulanacak olan 100 bin TL cezayı destekliyorlar.

Sektördeki Düzensizliklere Son

Yeni uygulama, berberinden bakkalına kadar birçok kesim tarafından yapılan ve ‘ayaklı galerici’ olarak tabir edilen yan işlere son verme potansiyeline sahiptir. İnsanlar, bu tür düzensiz ve kontrolsüz satışlar sebebiyle mağdur olabilmekte ve dolandırılmaktadır.

Cumhurbaşkanının açıklamaları, piyasada bir rahatlama yaratmış ve sektördeki düzensizlikleri engellemeye yönelik atılan bu adım, tüketicilerin ve esnafların yüzünü güldürmüştür. 1 Kasım'dan itibaren, yanıltıcı ve sahte ilanların önüne geçileceği ve piyasanın daha adil ve düzenli bir hale geleceği umulmaktadır.