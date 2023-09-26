Galatasaraylılara saç baş yolduran penaltı! O gol nasıl kaçtı Icardi

Süper Lig'de milli ara nedeniyle oynanamayan İstanbulspor Galatasaray mücadelesi bu akşam oynandı. Karşılaşmaya büyük bir bsakıyla başlayan Galatasaray, karşılaşmanın 37. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı vuruşunda Kerem ile Icardi'nin yapmaya çalıştığı organizasyon başarısız oldu. Galatasaray taraftarı tribünde saç baş yolarken, pozisyon sosyal medya gündemine düştü.

Icardi Boş Kaleye Yuvarlayamadı

Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray erteleme maçında İstanbulspor'un konuğu oldu. Rakibi üzerinde mutlak bir baskı kuran Galatasaray, kapanan rakibi karşısında gol ararken, Icardi'nin ceza sahasında rakibin müdahalesiyle yerde kalması üzerine maçın hakemi tereddütsüz düdüğünü çaldı ve beyaz noktayı gösterdi.

Penaltı atışını kullanmak üzere ilk önce topu eline alan Icardi, ardından topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Herkes nefeslerini tutumui Kerem'in penaltı atışını kullanmasını beklerken, kerem arkadan gelen arkadaşı Icardi'ye pas vermeyi tercih etti. Bu sırada Kerem'in penaltı arıtışını kullanacağını düşünen İstanbulspor kalecisi Jensen kendi soluna yattı.

Kerem'in penaltı atışında pas vermesiyle birlikte boş kaleyle karşı karşıya kalan Icardi vuruşunu yaptı. Arjantinli golcü topa öyle bir vurdu ki top sol direğin dibinden auta gitti. Bu sırada hem tribünden hem de ekranları başından maçı izleyen Galatasaray taraftarı adeta saç baş yoldurdu.

Icardi ile Kerem'in bu başarısız penaltı atışı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konusu oldu. Futbol sahalarında görmeye pek de alışık olmadığımız bu penaltı organizasyonuna aslında Icardi hiç de yabancı değil. Paris Saint-Germain tkımında oynarken Neymar ile benzer bir organizasyon yapan Icardi, o pozisyonda ağları bulmayı başarmıştı.

Kerem Icardi İkilisi Kendini Affettirdi

Icardi ve Kerem'in ilginç penaltı organizasyonunu gole çeviremediği pozisyonun hemen ardından Galatasaray baskısı sürdü. Sarı kırmızılı takım gol ararken dakikalar 42'yi gösterdiğinde, yine Kerem Icardi ikilisi sahneye çıktı. Kerem Aktürkoğlu en çok gol pası verdiği takım arkadaşını bir kez daha golle buluşturdu. Arjantinli yıldız ise bu kez Kerem Aktürkoğlu'nun pasın gole çevirmeyi başardı.

Galatasaray bu golle ilk yarıyı önde kapatırken, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi ikilisi de kendisini affettirmiş oldu.