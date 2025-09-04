Galatasaraylı Icardi’nin objektifinde China Suárez

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Wanda Nara ile boşandıktan kısa süre sonra Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile nişanlanan Icardi, mutlu anlarını sık sık sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

İstanbul’da aşk dolu kareler

Çift, İstanbul’un tarihi ve romantik noktalarında vakit geçiriyor. Icardi, nişanlısı China Suárez’i her fırsatta fotoğraflıyor. Suárez de poz vermekten keyif alıyor ve bu kareler takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle son paylaşımlarında ikilinin uyumu, sosyal medyada binlerce beğeni aldı.

China Suárez’in mutluluğu

Arjantinli şarkıcı ve oyuncu Suárez, Türkiye’deki hayatına kısa sürede alıştı. İstanbul sokaklarında sık sık objektiflere yansıyan güzel oyuncu, hem müzik çalışmaları hem de özel hayatındaki mutluluğuyla dikkat çekiyor. Mauro Icardi ile birlikte geçirdiği anlarda gözlerindeki ışıltı ve samimi gülüşü, hayranlarının ilgisini daha da artırıyor.