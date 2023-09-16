Galatasaray Samsunspor maç sonucu ve özeti: 4-2

Galatasaray, ligin yeni ekibi Samsunspor'u bol pozisyonlu ve yüksek tempolu bir maçta mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Büyük heyecana sahne olan maçta Galatasaray ilk yarıda üç farklı öne geçti ancak Samsunspor farkı bire indirmesine rağmen güçlü rakibine deplasmanda mağlup olmaktan kurtulamadı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 7. ve 29. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 42. dakikada Abdülkerim Bardakçı ve 67. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Samsunspor'un golleri ise 46. dakikada Landry Dimata ve 60. dakikada Carlo Holse'den geldi. Galatasaray'ın yeni transferi Hakim Ziyech ilk maçında bir asist yapmayı başardı.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 10'a yükseltti ve evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligin yeni ekibi Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

GALATASARAY HIZLI BAŞLADI

Galatasaray maçın başında öne geçti. Dries Mertens'in pasında savunmadan seken topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası içinde sağ çaprazdan yaptığı vuruşla Okan Koçuk'un sağından uzak köşede ağları bulmayı başardı.

Kerem Aktürkoğlu 29. dakikada şok bir golle bir kez daha sahneye çıktı. Dries Mertens'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla Okan Koçuk'un solundan ağları bularak kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü attı.

BU KEZ ASİST YAPTI

Galatasaray üçüncü golü ilk yarının son dakikasında atarken, asisti bu kez Kerem Aktürkoğlu yaptı. Kerem Aktürkoğlu sol kanattan korner kullandı ve ceza sahası içine ortasını yaptı, Abdülkerim Bardakcı iyi yükselerek kafa vuruşuyla topu Okan Koçuk'un yanından ağlara gönderdi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve Galatasaray soyunma odasına 3-0'lık büyük bir avantajla gitti.

İKİNCİ YARININ HEMEN BAŞINDA GOL GELDİ

Samsunspor ikinci yarının hemen başında bulduğu golle umutlandı. Flavien Tait'in pasında topla buluşan Landry Dimata, Fernando Muslera'yı geçerek ceza yayından sert ve isabetli bir vuruşla ağları bulmayı başardı.

Samsunspor 60. dakikada Galatasaray karşısında bir gol daha bularak farkı bire indirdi. Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Carlo Holse'nin doğrudan kaleye gönderdiği şut Abdülkerim Bardakcı'ya çarparak direğe çarptı ancak top Fernando Muslera'dan sekerek ağlara gitti.

MAURO ICARDI NOKTAYI KOYDU

Her iki takımın da bolca şans bulduğu yüksek tempolu karşılaşmada son sözü Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi söyledi. Hakim Ziyech'in ceza sahası dışından sert şutu, topa hareketlenen Mauro Icardi'ye çarparak Okan Koçuk'un solundan ağlara gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Galatasaray heyecan dolu maçı 4-2 kazandı.