Galatasaray Kutlamalarında Dua Lipa Sürprizi mi Geliyor?

Galatasaray’ın elde ettiği 26. şampiyonluk sadece futbol dünyasında değil magazin gündeminde de büyük yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılı taraftarların sokaklarda sürdürdüğü kutlamaların ardından gözler şimdi kulübün hazırladığı dev organizasyona çevrildi. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan bir iddia ise taraftarları heyecanlandırdı. İddialara göre dünyaca ünlü pop yıldızı Dua Lipa, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alabilir.

Kutlamalar İçin Dünya Yıldızı Hamlesi

Geçtiğimiz sezon Yenikapı’da büyük bir kutlama organizasyonuyla dikkat çeken Galatasaray yönetiminin bu yıl çok daha ses getirecek bir etkinlik planladığı konuşuluyor. Sarı-kırmızılı kulübün, kutlamaları uluslararası çapta yankı uyandıracak bir şova dönüştürmek istediği öne sürüldü.

Magazin ve spor kulislerindeki iddialara göre yönetim, Grammy ödüllü yıldız Dua Lipa’yı İstanbul’daki kutlamalarda sahneye çıkarmak için girişimlere başladı. İddialarda, ünlü sanatçının organizasyonda sınırlı sayıda şarkı seslendirmesi için teklif aldığı belirtildi.

4 Şarkı İçin Dev Teklif İddiası

İddialara göre Galatasaray yönetiminin Dua Lipa’ya yaklaşık 4 şarkılık özel bir performans için 2 milyon dolarlık teklif sunduğu konuşuluyor. Konu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken taraftarlar da büyük heyecan yaşadı.

Kulübün kutlamalar için dev bir sahne sistemi ve özel görsel şov hazırlığında olduğu da öne sürüldü. Organizasyonun yalnızca Türkiye’de değil dünya basınında da geniş yankı uyandırmasının hedeflendiği konuşuluyor.

Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da iddialar bile taraftarların ilgisini çekmeye yetti. Özellikle sosyal medya platformlarında Galatasaray taraftarlarının Dua Lipa’yı etiketleyerek yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Taraftardan Dua Lipa’ya Mesaj Yağdı

Ünlü şarkıcının Instagram paylaşımlarının altına çok sayıda Galatasaray taraftarı yorum yapmaya başladı. Taraftarlar, yıldız sanatçıyı İstanbul’daki şampiyonluk kutlamalarına davet eden mesajlar paylaştı. Bazı kullanıcılar İngilizce yorumlarla sanatçıyı Yenikapı’daki organizasyonda görmek istediklerini dile getirdi.

Gözler Resmi Açıklamada

Galatasaray cephesinden konuya ilişkin henüz doğrulama gelmese de kutlama organizasyonunun detaylarının kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Taraftarlar ise hem şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam ediyor hem Dua Lipa iddiasının gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceğini merak ediyor. Eğer iddialar doğru çıkarsa sarı-kırmızılıların kutlaması son yılların en çok konuşulan organizasyonlarından biri olabilir.