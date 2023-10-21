Galatasaray Beşiktaş maçını kim kazanır? İşte iddaa tahminleri

Süper Lig'in zirvesini hedefleyen iki dev, Galatasaray ve Beşiktaş, Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birinde bir kez daha karşı karşıya geliyor. Derbinin heyecanı, iddaa severleri de yakından ilgilendiriyor. Peki 21 Ekim İddaa Tahminleri: Galatasaray Beşiktaş Derbisi Ne Olur? GS BJK Kim Kazanır İşte detaylar...

Galatasaray Beşiktaş Derbisi İddaa Oranları

İddaa, derbi için belirlediği oranlarla büyük bir heyecana sahne olacak maçın sonucuna dair ipuçları sunuyor:

Maç Sonucu 1: 1.44

1.44 Maç Sonucu X: 3.64

3.64 Maç Sonucu 2: 4.25

Bu oranlar, Galatasaray'ın favori olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Galatasaray Beşiktaş Derbi Öncesi Takımların Durumu

Galatasaray, Süper Lig tarihindeki 131. karşılaşmasında Beşiktaş'a ev sahipliği yapıyor. Sarı-kırmızılılar bu rekabette 48-39'luk bir üstünlüğe sahip. Özellikle evindeki son üç Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu sezon rakiplerine ilk yarılarda gol şansı tanımıyor. 2023'te Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de en fazla asist, şut pası ve net gol pozisyonu yaratma başarısını gösteriyor.

Beşiktaş ise bu sezonun genelinde başarılı bir grafik sergiliyor. Oynadığı sekiz maçın altısını kazanırken, bir maçta berabere kaldı ve bir maçını kaybetti. Ancak Türk Telekom Stadyumu'ndaki son galibiyetleri 2016-2017 sezonuna dayanıyor.

Nesine ve Mackolik'ten İddaa Tahminleri

İddaa tahminlerinde bulunan popüler platformlar Nesine ve Mackolik de derbi hakkında fikirlerini paylaştı:

Onurcan Özyurt - Nesine: Maç Sonucu 1

Maç Sonucu 1 Tansu Gürsel - Nesine: 2.5 Gol Üst & Karşılıklı Gol Var

2.5 Gol Üst & Karşılıklı Gol Var Görkem Candan - Nesine: İlk Yarı 1.5 Gol Üst

İlk Yarı 1.5 Gol Üst Recep Özerin - Mackolik: Maç Sonucu 1 & 2.5 Gol Üst

Bu tahminler, maçın gol yönünden zengin bir maç olacağına işaret ediyor. Fakat, derbilerin her zaman sürprizlere açık olduğunu unutmamak gerek. Maçın sonucunu ve heyecanını bekleyip göreceğiz!