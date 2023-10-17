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Galatasaray Beşiktaş Maçını Canlı ve Şifresiz Yayınlayan Yabancı Kanallar

Süper Lig'de haftanın en büyük karşılaşması Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. GS BJK şifresiz veren yabancı kanallar. Peki Galatasaray Beşiktaş Maçını Canlı ve Şifresiz Yayınlayan Yabancı Kanallar listesi açıklandı.

Galatasaray Beşiktaş Maçını Canlı ve Şifresiz Yayınlayan Yabancı Kanallar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-01-1970 03:00

Süper Lig'de haftanın en büyük karşılaşması Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak. Bu dev maçın yayın hakları beIN Sports'ta olsa da, dünya genelinde birçok farklı kanalda da maç yayınlanacak. İşte, bu büyük derbiyi GS BJK canlı ve şifresiz izleyebileceğiniz yabancı kanalların tam listesi.

Galatasaray Beşiktaş Maçının Önemi

Galatasaray ve Beşiktaş, Türk futbolunun en köklü kulüplerinden ikisidir. Bu iki ekip arasındaki rekabet, yıllardır taraftarları ekran başına kilitliyor. Yenilenlerin acısını unutmadığı, galip gelenlerin ise sevincini yıllarca anlattığı bu maç, futbolseverler için bir bayram havasında geçiyor.

Maçın Detayları

Bu sezonki ilk derbi maçı Rams Park'ta saat 19.00'da başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler olacak. İki takım da sahaya en güçlü kadrolarıyla çıkacak. İşte iki takımın muhtemel ilk 11'leri:

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Tete, Mertens, Kerem, Icardi

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Amartey, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rashica, Cenk, Aboubakar

Galatasaray Beşiktaş Maçını Canlı ve Şifresiz Yayınlayan Yabancı Kanallar

Galatasaray-Beşiktaş maçını canlı ve şifresiz olarak yayınlayan kanallar şunlardır:

  • Güney Amerika: Star+
  • Karayipler Bölgesi: ESPNPlay Caribbean
  • ABD: beIN SPORTS (İspanyolca), beIN SPORTS CONNECT
  • Kanada: Fanatiz, beIN SPORTS (İspanyolca), fubo TV, beIN SPORTS CONNECT
  • Çekya: Sport 1 CZ/SK
  • Fransa: beIN SPORT Max 8, Free
  • Hollanda: Ziggo Sport
  • İsrail: Sport 4
  • Portekiz: Sport TV 4 (Şifresiz), Sport TV Multiscreen (Şifresiz - Konferans Yayın)
  • Romanya: Prima Play, Prima Sport 3
  • Slovakya: Sport 1 CZ/SK
  • Ukrayna: MEGOGO Football 1

Yayınları Şifresiz İzlemenin Avantajları

Yabancı kanallardan şifresiz olarak maç yayınları izlemek, taraftarlara büyük avantajlar sunar. Öncelikle, maçı kesintisiz ve yüksek kalitede izleme şansına sahip olunur. Bunun yanında, yabancı spikerlerin maç hakkındaki yorumları, Türk futbolseverlere farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Özellikle yurtdışında yaşayan ve maçları izleme şansı bulamayan taraftarlar için bu kanallar büyük bir fırsattır.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi, yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yukarıda belirttiğimiz yabancı kanallar, taraftarlara bu büyük maçı canlı ve şifresiz izleme fırsatı sunuyor. Bu önemli karşılaşmayı kaçırmak istemeyen taraftarlar, yukarıdaki kanallardan birinde maçı takip edebilirler.

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