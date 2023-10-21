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Galatasaray Beşiktaş ilk 11 maç kadrosu! GS BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray ve Beşiktaş, 21 Ekim Cumartesi bu akşam karşı karşıya geliyor. İki dev arasındaki bu zorlu mücadelede neler bekleniyor? Galatasaray Beşiktaş ilk 11 maç kadrosu! GS BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Galatasaray Beşiktaş ilk 11 maç kadrosu! GS BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 21-10-2023 15:20

21 Ekim Cumartesi günü futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Galatasaray - Beşiktaş maçı, sezonun en kritik karşılaşmalarından biri olacak. Galatasaray, sezona hızlı bir giriş yaptı ve zirvedeki yerini korumak istiyor. Galatasaray Beşiktaş ilk 11 maç kadrosu! GS BJK maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş ise bu zorlu maçtan 3 puan alarak, kaybettiği puanları telafi etmeyi hedefliyor.

Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman, nerede, hangi kanalda?

Süper Lig'in dokuzuncu haftasındaki bu büyük mücadele 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Maçın canlı yayını Bein Sports 1 kanalından izlenebilecek.

Galatasaray Beşiktaş Muhtemek 11 Maç Kadrosu

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Kerem, Zaha, Icardi

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

Takımların Durum Analizi

Galatasaray üzerine notlar: Galatasaray, sezonun ilk maçında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı, ancak ardından 7 maçta 7 zafer elde etti. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı sonuçlar alan sarı-kırmızılılar, Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Takım, TD Okan Buruk'un yönetiminde Bayern Münih ile de karşılaşacak.

Beşiktaş üzerine notlar: Beşiktaş, Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın liderliğinde derbiye hazırlanıyor. Takımda sakatlıkları bulunan Eric Bailly ve Salih Uçan'ın durumları belirsiz. Ancak Gedson Fernandes ve Mert Günok'un sahadaki yerlerini alması bekleniyor.

İstatistiklerle Derbi

  • İki ekip arasında oynanan son beş lig maçı hem "KG VAR" hem de "2.5 ÜST" sonuçlandı.

  • Son on maçta sadece bir kez kırmızı kart gördük.

  • Galatasaray'ın sahasında oynanan son altı maçta Beşiktaş'ın galibiyeti bulunmuyor.

  • İlk sekiz haftada, ilk yarılarda gol yemeyen tek ekip Galatasaray.

  • Burak Yılmaz, son olarak 15 Mart 2020'de Beşiktaş formasıyla Galatasaray karşısında sahadaydı ve o maç 0-0 tamamlandı.

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