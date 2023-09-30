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Galatasaray 2-1 Ankaragücü maç özeti ve golleri

Galatasaray, kendi evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla geçti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, ligdeki liderliklerini sürdürdüler. Galatasaray Ankaragücü maç özeti ve golleri izle bein sports maç özetleri sayfasında yayınlandı.

Galatasaray 2-1 Ankaragücü maç özeti ve golleri
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-09-2023 21:30

Trendyol Süper Lig'in yeni haftasında Galatasaray, kendi evinde MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın sonunda, sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla zafer kazandılar.

Maçın Kritik Anları

RAMS Park'ta oynanan bu önemli müsabakada Galatasaray'ın gollerini 56. dakikada Wilfried Zaha ve 69. dakikada Hayrullah Bilazer'in kendi kalesine attığı golle buldu. Öte yandan Ankaragücü'nün tek golü, 48. dakikada Renaldo Cephas'tan geldi. Wilfried Zaha, bu karşılaşmada Galatasaray formasıyla ilk gol sevincini yaşadı. Galatasaray Ankaragücü maç özeti ve golleri izle bein sports maç özetleri sayfasında yayınlandı.

Ankaragücü'nün dirençli kalecisi Bahadır Han Güngördü, kurtardığı pozisyonlarla adından sıkça söz ettirdi. Ancak Galatasaray, mücadeleden üst üste 6. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü ve yenilmezlik serisini 20 maça taşıdı.

Bahadır Han'ın Müthiş Performansı

İlk devrede Galatasaray, rakip kalede birçok tehlikeli atak geliştirdi. Ancak Ankaragücü'nün kalesini koruyan Bahadır Han, muhteşem kurtarışlarıyla takımını ayakta tutmayı başardı.

İkinci yarının hemen başlarında Ankaragücü, Efkan Bekiroğlu'nun mükemmel pasıyla buluşan Renaldo Cephas'ın ağları havalandırmasıyla 1-0 öne geçti.

Zaha'nın Göz Dolduran Golü

Galatasaray'ın baskısı, Zaha'nın estetik golüyle sonuç buldu. Angelino'nun mükemmel pasıyla buluşan Zaha, kritik bir anı tek hareketle değerlendirdi ve skoru eşitledi. Takip eden dakikalarda VAR incelemesi sonucu Galatasaray, liderliği ele aldı ve maçı bu skorla tamamladı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu maçta da golle buluşamadı. Icardi, art arda 14. maçında da fileleri havalandıramadı.

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