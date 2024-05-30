'Gaddar'ın yeni bölümünden bir yeni fragman daha yayınlandı

Ay Yapım’ın Cuma akşamları NOW’da ekranlara gelen dizisi ‘Gaddar’ın yeni bölümünden heyecanı yükselten tanıtım yayınlandı. Ekber’in Müdür’ün kızının peşine düştüğü tanıtımda Ekber’in Enver ölüyor sözleri yeni bölüme dair merakı yükseltiyor. Dağhan’ın Aydan’a bebeği aldırmamasını söylemesi duygu dolu anlara sebep olurken Mesut’un vurulması tanıtıma damga vuruyor.

'Gaddar'ın yeni bölümünden bir yeni fragman daha yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-05-2024 10:52

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünden paylaşılan tanıtımda Ekber’in Yağmur’a Enver ölüyor demesi ve Müdür’ün kızının peşine düşmesi merakı artırırken Dağhan’ın morgtaki aksiyon sahneleri yürekleri ağızlara getiriyor. Dağhan’ın baba olmak istediğini söyleyip Aydan’dan bebeği aldırmaması için yalvarması izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken tanıtımda Dağhan’a hedef alan kurşunun önüne Mesut’un atlaması yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da!

‘Gaddar’ 19. Bölüm 2. Tanıtım:

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