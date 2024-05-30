'Gaddar'ın yeni bölümünden bir yeni fragman daha yayınlandı

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünden paylaşılan tanıtımda Ekber’in Yağmur’a Enver ölüyor demesi ve Müdür’ün kızının peşine düşmesi merakı artırırken Dağhan’ın morgtaki aksiyon sahneleri yürekleri ağızlara getiriyor. Dağhan’ın baba olmak istediğini söyleyip Aydan’dan bebeği aldırmaması için yalvarması izleyicilere duygu dolu anlar yaşatırken tanıtımda Dağhan’a hedef alan kurşunun önüne Mesut’un atlaması yeni bölümde yaşanacaklara dair heyecanı yükseltiyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da!



‘Gaddar’ 19. Bölüm 2. Tanıtım: