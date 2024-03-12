Gaddar'ın yeni bölümünden aksiyon dolu fragman

Ay Yapım imzalı, Cuma akşamları NOW’da yayınlanan ‘Gaddar’dan yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Dizinin 9. bölümünden paylaşılan ilk tanıtımda Dağhan ve Kurt’un aksiyon dolu sahneleri dikkat çekerken Leyla’nın Dağhan’a olan ilgisini saklayamadığı anlar dikkat çekiyor. Ekber’in Aydan’ı kaçırıp yılanla tehdit ettiği anlar heyecanı yükseltirken yeni bölümde Aydan’ın kurtulup kurtulamayacağı merak konusu oluyor.

Gaddar'ın yeni bölümünden aksiyon dolu fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-03-2024 12:24

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan Ay Yapım dizisi Gaddar’ın Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden ilk tanıtım paylaşıldı. Dağhan’ın Leyla’yı aradığı anları gördüğümüz tanıtımda ikilinin arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Tanıtımın sonunda Ekber’in Aydan’ı kaçırıp yılanı önüne attığı sahne ise Ekber’in tüm acımasızlığını gözler önüne seriliyor. 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!

Benzer Haberler
Son dakika! Asgari ücrete ARA ZAM olacak! Onaylandı! Son dakika! Asgari ücrete ARA ZAM olacak! Onaylandı!
Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar Yıldız Çağrı Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar
Survivor tarihinde görülmemiş olay: Poyraz, Dominikli bir adamın evine girmiş ve... Survivor tarihinde görülmemiş olay: Poyraz, Dominikli bir adamın evine girmiş ve...
Emekliye Destek Ödemesi Cuma Günü Yatacak! Resmi Gazetede Açıklandı! Emekliye Destek Ödemesi Cuma Günü Yatacak! Resmi Gazetede Açıklandı!
Emekliye destek verilecek! Cumhurbaşkanı imzaladı! En düşük 5000 TL üzerinde ödemeler başladı Emekliye destek verilecek! Cumhurbaşkanı imzaladı! En düşük 5000 TL üzerinde ödemeler başladı
Kimliğini Alan Ziraat Bankası'na gidiyor! 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi devam ediyor! Kimliğini Alan Ziraat Bankası'na gidiyor! 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi devam ediyor!
ÇOK OKUNANLAR
Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı
  • 07-03-2024 10:31

Melis Sezen'in son görüntüsü tartışma yarattı

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti
  • 11-03-2024 10:42

Hande Erçel, Hakan Sabancı'yla görüntülendi! Zarif tarzıyla dikkat çekti

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...
  • 06-03-2024 10:57

İlker Kaleli'nin sergilediği akıcı İspanyolca gündem oldu! İşte o görüntüler...

Burcu Biricik'ten karnı burnunda pozlar! Sosyal medyada beğeni yağdı
  • 09-03-2024 10:48

Burcu Biricik'ten karnı burnunda pozlar! Sosyal medyada beğeni yağdı

Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'
  • 07-03-2024 13:13

Burçin Terzioğlu: 'Evlilik teklifi aldım ama...'