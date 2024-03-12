Gaddar'ın yeni bölümünden aksiyon dolu fragman

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan Ay Yapım dizisi ‘Gaddar’ın Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden ilk tanıtım paylaşıldı. Dağhan’ın Leyla’yı aradığı anları gördüğümüz tanıtımda ikilinin arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Tanıtımın sonunda Ekber’in Aydan’ı kaçırıp yılanı önüne attığı sahne ise Ekber’in tüm acımasızlığını gözler önüne seriliyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!