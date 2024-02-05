Gaddar'ın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ı buluşturan, FOX’ta ekranlara gelen, Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Gaddar’ın 4. bölümünden heyecanı yükselten yeni tanıtım yayınlandı. Dizinin Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden paylaşılan 2. tanıtıma Aydan’ın Dağhan’ı kurtarmaya geldiği anlar damga vuruyor.

Gaddar'ın yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-02-2024 17:50

Ay Yapım imzalı, FOX’ta ekranlara gelen ‘Gaddar’ın 4. Bölümünden aksiyonu yüksek yepyeni bir tanıtım yayınlandı.  Tanıtımda Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) Aydan’la (Sümeyye Aydoğan) tartıştığı anlar dikkat çekerken Enver (Alper Çankaya) Dağhan’la hesaplaşma derdindedir. Tanıtımın sonunda Aydan’ın Dağhan’ı Enver ve adamlarından kurtardığı anlar heyecanı artırırken ikilinin yeni bölümde neler yaşayacağı merakla bekleniyor. 

 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

 

Aksiyonu yüksek farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ‘Gaddar’ yeni bölümüyle cuma akşamı 20.00’de FOX’ta!

Gaddar 4. Bölüm 2. Tanıtım:

 

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