Gaddar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Dağhan babasının intikamını alabilecek mi?

Cuma akşamları NOW'da izleyiciyle buluşan Ay Yapım yapımı dizi 'Gaddar', bayram arasının ardından duygu dolu ve aksiyon dolu yeni bölümüyle seyircilerin karşısına çıkacak. Yeni bölüm tanıtımında, Dağhan'ın babasının ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığı vurgulanırken, Leyla'nın babasının katilinin Dağhan olduğunu öğrenmesiyle dikkat çekici bir gelişme yaşanıyor.

Gaddar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Dağhan babasının intikamını alabilecek mi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-04-2024 11:29

Ay Yapım imzası taşıyan 'Gaddar', Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi isimleri başrollerinde buluşturuyor. Dizinin bir haftalık aranın ardından yayınlanacak heyecan dolu yeni bölümü, izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Yeni bölümde, Davut'un ölümü herkesi derinden etkilerken, Dağhan Korkut babasının intikamını almak için kararlı bir şekilde harekete geçer. İlk tanıtımda, Aydan'ın Dağhan'ı korumak için kendini ona kelepçelemesi ve Dağhan'ın intikam peşinde olduğunu açıkça söylemesi dikkat çekiyor. Korkut'un Leyla'ya Dağhan'ın babasının katili olduğunu söylemesi ise dizinin gidişatıyla ilgili büyük bir merak uyandırıyor.

Başrollerde yer alan oyuncular arasında Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yanı sıra Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan ve diğer önemli isimler bulunuyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

'Gaddar', yarın akşam saat 20.00'de NOW platformunda izleyicilerle buluşacak.

‘Gaddar’ 13. Bölüm 1. fragman:

 

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