Gaddar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Ay Yapım’ın NOW ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan dizisi ‘Gaddar’ın 7. Bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Yağmur’u Ekber’den kurtarmak için birlik olan Dağhan ve Enver’i gördüğümüz tanıtımda ikilinin bu süreçte neler yaşayacağı merakla bekleniyor.

Gaddar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-02-2024 10:45

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde yer aldığı Gaddar’ 7. Bölümüyle Cuma akşamı ekranlara gelecek. Geçen bölüm sonunda Yağmur Ekber’in adamları tarafından kaçırılmış ve Dağhan’la Enver engel olamamıştı. Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Dağhan’ın Yağmur’un kaçırılmasından dolayı Enver’i suçladığı anlar dikkat çekerken Ekber’in tetikçiye Enver izlerken Yağmur’un kafasına sıkmasını söylemesi bölümde yaşanacaklara dair gerilimi artırıyor. 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

 ‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!

Haberin Videosu : Gaddar 7. Bölüm Fragmanı - "Sık Kafasına Kızın!"
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