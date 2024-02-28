Gaddar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde yer aldığı ‘Gaddar’ 7. Bölümüyle Cuma akşamı ekranlara gelecek. Geçen bölüm sonunda Yağmur Ekber’in adamları tarafından kaçırılmış ve Dağhan’la Enver engel olamamıştı. Yeni bölümden yayınlanan ilk tanıtımda Dağhan’ın Yağmur’un kaçırılmasından dolayı Enver’i suçladığı anlar dikkat çekerken Ekber’in tetikçiye Enver izlerken Yağmur’un kafasına sıkmasını söylemesi bölümde yaşanacaklara dair gerilimi artırıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!