Gaddar'ın güzeli Sümeyye Aydoğan'a Çağatay Ulusoy sorusu

Emre Gül'ün aynı adı taşıyan roman serisinden uyarlanan Güneşi Söndürmem Gerek filmi, 29 Mart'ta seyircilerle buluşacak.

Hande Türkel'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile Osman Alkaş gibi isimlerin rol aldığı bir kadroya sahip. Galası ise önceki akşam Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.

Gala etkinliğine; Erdal Beşikçioğlu, Alina Boz, Umut Evirgen, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Ozbi, Caner Topçu, Ahmet Haktan Zavlak ve İlker Kızmaz gibi isimlerin yanı sıra Sümeyye Aydoğan da katıldı.

Genç oyuncu, meslektaşı Serenay Sarıkaya ile benzerliklerine ilişkin, "Renklerimiz benziyor. İkimizin de başarısı dileğiyle. Başka ne söyleyebilirim ki?" şeklinde konuştu.

Filmin başrollerini paylaşan Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan hakkında geçtiğimiz günlerde aşk dedikoduları çıkmıştı. Ancak ünlü isim, konu açılınca "Çağatay'la arkadaşız ama aşk yok" şeklinde yanıt verdi.