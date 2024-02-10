Gaddar'ın Aydan'ı Sümeyye Aydoğan sosyal medyanın diline düştü

Çağatay Ulusoy ile birlikte Gaddar dizisinde başrolde yer alan genç oyuncu Sümeyye Aydoğan, ağlama sahnesindeki performansıyla eleştirilerin hedefi oldu ve sosyal medyada gündem oldu.

Sümeyye Aydoğan, Sadakatsiz, Taçsız Prenses, Duy Beni, Magarsus ve Dönence gibi dizilerde rol alarak kariyerinde başarı yakaladı. Şimdi ise FOX TV'de yayınlanan Gaddar dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşıyor, Aydan karakterine hayat veriyor.

Ulusoy'un canlandırdığı Dağhan ile duygusal bir an yaşayan Aydan, gözyaşlarına boğulunca sosyal medyada büyük bir tartışma başladı.

Özellikle bankta oturup titreyerek ağladığı sahnede oyunculuk performansı eleştirildi ve Aydoğan için "Gülüyor mu ağlıyor mu?" ve "Rezalet" gibi yorumlar yapıldı.



