Gaddar'ın aksiyon sahneleri çok konuşuldu!

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı bir araya getiren ‘Gaddar’ dün akşam 8. bölümüyle seyirciyle buluştu. Dağhan’ın Leyla’nın babasını öldürdüğü gerçeğiyle yüzleştiği bölümde Leyla’yı tüm yaşananlardan sonra kendi koruması altına aldı. Enver Yağmur’a unutamayacağı bir düğün hazırlamışken Ekber gene her yolu deneyip evlenmelerine engel oldu. Finalde Leyla’nın Dağhan’ın gerçek yüzüyle karşıladığı sahne bölüme damga vurdu. Sosyal medyada da çok konuşulan dizi gece boyunca #Gaddar ve #Dağhan etiketleriyle gündemde kaldı.





‘Gaddar’ın dün akşam yayınlanan 8. bölümünde Dağhan, Leyla’nın babasını öldürdüğü gerçeğiyle yüzleşirken babasının pis işlerini kayıt almasından dolayı peşine düşen adamlardan Leyla’yı koruma altına aldı. Enver’in annesini öldürdüğünü öğrenmesinin ardından yaşadığı travmadan Yağmur onu çıkartırken Enver babasına inat kendi ailesini kurmak için hızlıca düğün hazırlıklarına başladı. Bu sırada Fatma, Davut’un kendisini Fikriye’yle aldattığını Yağmur ve Rüzgar’a söylerken evde ortalık karıştı ve Davut evi terk etti. Ekber, kendi tuttuğu tetikçiden Yağmur’u kurtarmalarından dolayı Müdür’den şüphelenirken Leyla’nın babasının bilgisayarını ele geçirmek istediğini ona söyledi. Dağhan’ın Leyla’yı adamlarından koruyup kendisine mesaj göndermesinden sonra Ekber, Müdür’le bir araya gelip onu da alttan alta tehdit etti. Her yere yayılan ‘’Gaddar’’ söylentisi Polis Gürkan’ın dikkatini çekerken Dağhan’la arasında bir bağlantı olup olmadığını sorgulamaya başladı. Aydan ise Dağhan ile Leyla’yı birlikte görüp Dağhan’a hesap sordu ve kıskandığını Leyla’ya da belli etti. Bu sırada evde düğün hazırlıkları sürmekteydi, Enver ise Yağmur için tüm ailesinin düğüne gelmesi konusunda büyük çaba sarf etti. Enver’in Yağmur’u evden gelin olarak aldığı anlarla beraber düğündeki eğlenceli sahneler bölüme damga vururken Ekber’in düğünü basmasıyla mutlu anlar sona erdi. Ekber her yolu deneyerek gene evliliğe engel olurken Enver’in tutuklanmasını sebep oldu. Bölümün dikkat çekici finalinde ise Dağhan Leyla’yı korumak için Gaddar yüzünü göstermek zorunda kaldı ve Leyla’yı kaçırmaya çalışan adamları tek tek yere serdi. Bu anlara tanık olurken büyük bir şaşkınlık yaşayan Leyla ise Dağhan’a “Sen Kimsin?” diye sordu. Yeni bölümde Leyla ile Dağhan arasında yaşanacaklar şimdiden merak yarattı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!