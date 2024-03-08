Gaddar'ın aksiyon dolu bölümünden yeni fragman

Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın yarın akşam NOW’da yayınlanacak bölümünden aksiyonu yüksek yeni bir tanıtım yayınlandı. Dizinin paylaşılan yeni tanıtımında Dağhan, Yağmur’u evlilikten vazgeçirmeye çalışması görülürken Enver ve Yağmur’un düğününden renkli anlar dikkat çekiyor. Leyla’nın Dağhan’a “Kimsin Sen?” diye sorması ise ikili arasındaki sırların açığa çıkacağını akıllara getiriyor.

Gaddar'ın aksiyon dolu bölümünden yeni fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-03-2024 10:22

Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Gaddar', Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Yağmur ve Enver'in düğünündeki eğlenceli sahneler dikkat çekiyor. Ekber'in düğüne katılmasıyla neler yaşanacağı büyük merak uyandırırken, Leyla'nın Dağhan'ın gerçek yüzüyle karşılaşması yeni bölümün heyecanını artırıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı 'Gaddar' dizisinde Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimler de kadroyu güçlendiriyor. Senaryosu Hürer Ebeoğlu'na ait olan dizi, yönetmen Sinan Öztürk yönetiminde izleyicilerle buluşuyor.

'Gaddar', her cuma günü saat 20.00'de NOW'da izleyiciyle buluşuyor!



‘Gaddar’ 8. Bölüm 2. Tanıtım:
 

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