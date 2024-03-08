Gaddar'ın aksiyon dolu bölümünden yeni fragman

Ay Yapım'ın yeni dizisi 'Gaddar', Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Yağmur ve Enver'in düğünündeki eğlenceli sahneler dikkat çekiyor. Ekber'in düğüne katılmasıyla neler yaşanacağı büyük merak uyandırırken, Leyla'nın Dağhan'ın gerçek yüzüyle karşılaşması yeni bölümün heyecanını artırıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı 'Gaddar' dizisinde Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimler de kadroyu güçlendiriyor. Senaryosu Hürer Ebeoğlu'na ait olan dizi, yönetmen Sinan Öztürk yönetiminde izleyicilerle buluşuyor.

'Gaddar', her cuma günü saat 20.00'de NOW'da izleyiciyle buluşuyor!





‘Gaddar’ 8. Bölüm 2. Tanıtım:

