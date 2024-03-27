Gaddar'dan sürprizlerle dolu yeni tanıtım

Ay Yapım tarafından üretilen ve Cuma akşamları NOW'da yayınlanan "Gaddar" adlı dizinin 11. bölümünden heyecanı artıran yeni bir tanıtım paylaşıldı. Tanıtımda, başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı diziye, Ekber'in Zakkum Kardeşler'i Enver'le olan mücadelesine dahil ettiği ve kılıçların çekileceği sahnelerle göz atıyoruz. Ayrıca, Gürkan'ın Dağhan'ı son bölümde yakalaması ve yeni bölümde onu sorgulamasıyla ilgili ipuçları veriliyor.

Dağhan, Gürkan'a Gaddar'ı açıklarken müdahale etmemesi konusunda uyarılırken, Enver ise Zakkum Kardeşler'le ilgili Müdür ve Dağhan'dan yardım talep ediyor. Tanıtımda, Zakkum Kardeşler'in diziye girişiyle birlikte kartların yeniden dağıtılacağının işaretleri de veriliyor.

İbrahim Çelikkol, Anıl İlter ve Murat Onur Öner'in canlandırdığı kardeşlerin ilk kez izleyicilerin karşısına çıkacağı bu heyecan dolu bölüm, her Cuma saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşacak.



‘Gaddar’ 11. Bölüm 2. Tanıtım: