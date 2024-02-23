Gaddar'dan heyecanı yükselten yeni tanıtım

Ay Yapım imzalı, NOW platformunda Cuma akşamları yayınlanan "Gaddar" dizisi, yeni bölümü öncesi izleyicileri heyecanlandıran bir tanıtım ile gündeme geldi. Yayınlanan yeni tanıtım, Dağhan ve Enver'in karşı karşıya geldiği aksiyon dolu anlarla dikkat çekerken, Aydan'ın Dağhan'a hesap sorması ise merak uyandırdı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı "Gaddar", yarın akşam yayınlanacak olan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Dizinin 6. bölümünden paylaşılan yeni tanıtımda, Dağhan'ın Enver'in boynuna bıçak dayadığı anlar ve Müdür'ün Enver'i indirmesi için Dağhan'a Kirpi Rıfat'ı hedef göstermesi dikkat çekiyor.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu "Gaddar", aksiyonu yüksek sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, yeni bölümde Dağhan'ın yaşayacağı sıradışı olaylar ve karakterler arasındaki gerilimi heyecanla bekliyor.

"Gaddar" dizisinin yeni bölümü, yarın akşam saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşacak.