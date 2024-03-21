Gaddar'dan heyecanı yükselten fragman

Ay Yapım'ın 'Gaddar' adlı dizisinin Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden heyecan dolu bir tanıtım paylaşıldı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı dizi, 10. bölümünde izleyicilere aksiyon dolu anlar vaat ediyor. Tanıtımda, Dağhan'ın Aydan'ı kendisinden uzak durması gerektiğini vurgularken, Aydan'ın Dağhan'ın yanında olmaya devam ettiğini belirtmesi dikkat çekiyor. Silahların ardı ardına patlamasıyla artan gerilim, seyircileri büyük bir merak içinde bırakıyor. Ekber'in Müdür'e ailesini gözleri önünde öldüreceğini söylemesi ve Yağmur'un elindeki silahın ne amaçla kullanılacağı ise izleyicilerin merak konusu oldu.

Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimlerin de yer aldığı 'Gaddar'ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk bulunuyor.

'Gaddar', her Cuma saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşuyor.



‘Gaddar’ 10. Bölüm 2. Tanıtım:



