Gaddar'dan heyecan dolu yeni fragman

NOW platformunda Cuma akşamları yayınlanan 'Gaddar'ın 9. bölümünden heyecan dolu yeni bir tanıtım geldi. Tanıtımda, Leyla Dağhan'ın kim olduğunu anlamaya çalışırken babasıyla ilgili gerçekleri de sorguluyor. Aydan'ın annesiyle Ekber'in evinde gözlendiği sahnelerde, Dağhan'ın Ekber'e silah çektiği anlar dikkat çekiyor.

Gaddar'dan heyecan dolu yeni fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-03-2024 11:51

Ay Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği "Gaddar" adlı dizinin Cuma akşamı NOW platformunda yayınlanacak yeni bölümünden ilgi çekici bir tanıtım paylaşıldı. Dizide Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi önemli isimler başrolleri paylaşıyor.

Yayınlanan tanıtımda, Leyla Dağhan'ın kim olduğunu sorgularken, Aydan ise annesiyle Ekber’in evinde tanık olduğu acımasız sahnelerle karşılaşıyor. Tanıtımda Müdür'ün gizemli biriyle karşılaştığı sahneler ve Dağhan'ın Ekber'e silah çektiği anlar dikkat çekiyor, yeni bölümün heyecanını arttırıyor.

Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı senaryo ve Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği dizide Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan gibi önemli isimler de rol alıyor. "Gaddar" her Cuma saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşuyor.

‘Gaddar’ 9. Bölüm 2. Tanıtım:

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