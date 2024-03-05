Gaddar'dan fragman geldi! İşte merak uyandıran yeni bölüm tanıtımı

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı buluşturan Ay Yapım dizisi ‘Gaddar’ın 8. bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında Dağhan, Leyla’yı ölen babasının karıştığı işler konusunda uyarırken ikiliyi gören Aydan büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Enver, Yağmur’u teselli edip evleneceklerini söylerken Dağhan buna karşı çıkmayı sürdürüyor. Aksiyonun yüksek olduğu tanıtımda Ekber’in Müdür’ü alttan alta tehdit etmesi ise diziye dair heyecanı artırıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!