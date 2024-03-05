Gaddar'dan fragman geldi! İşte merak uyandıran yeni bölüm tanıtımı

Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. NOW’da ekranlara gelen dizinin 8. bölüm tanıtımında Aydan, Dağhan ve Leyla’yı birlikte görürken Enver Yağmur’a evleneceklerinin garantisini veriyor. Aksiyon dolu tanıtımda Ekber’in Müdür’ü üstü kapalı tehdit ettiği anlar ise yeni bölüme dair merakı yükseltiyor.

Gaddar'dan fragman geldi! İşte merak uyandıran yeni bölüm tanıtımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-03-2024 20:14

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı buluşturan Ay Yapım dizisi Gaddar’ın 8. bölümünden yayınlanan ilk tanıtımında Dağhan, Leyla’yı ölen babasının karıştığı işler konusunda uyarırken ikiliyi gören Aydan büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Enver, Yağmur’u teselli edip evleneceklerini söylerken Dağhan buna karşı çıkmayı sürdürüyor. Aksiyonun yüksek olduğu tanıtımda Ekber’in Müdür’ü alttan alta tehdit etmesi ise diziye dair heyecanı artırıyor.

 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

 

‘Gaddar’ her cuma saat 20.00'de NOW'da!

Haberin Videosu : Gaddar 8. Bölüm Fragmanı - Davullu Zurnalı Düğün Yapacağım!
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