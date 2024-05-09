Gaddar'dan Ekber'den Enver'e şoke eden teklif

Ay Yapım’ın Cuma akşamları NOW’da ekranlara gelen dizisi ‘Gaddar’ın yeni bölümünden heyecanı giderek yükselten tanıtım yayınlandı. Enver’in Dağhan’ı kızdırmak için Aydan’a iş bağladığını gördüğümüz tanıtımda Enver’in Ekber’in teklifine nasıl cevap vereceği büyük merak konusu oluyor.

Gaddar'dan Ekber'den Enver'e şoke eden teklif
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-05-2024 19:57

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Enver ve Aydan’ın Dağhan’ı sinir etmek için iş birliği yapması dikkat çekiyor. Aydan’ı billboardlarda gören Dağhan büyük bir şaşkınlık yaşarken Ekber’in Müdür’ün kızından haberdar olması tüm dengeleri değiştiriyor. Müdür’ün kızıyla çatışma ortasında kalması tanıtımda aksiyonu yükseltirken Ekber’in Enver’e Müdür ve Kurt’a karşılık Yağmur’la evlenmesine izin vereceğini söylemesi yeni bölüme dair heyecanı artırıyor. 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da!
 

‘Gaddar’ 16. Bölüm 2. Tanıtım:

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