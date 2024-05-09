Gaddar'dan Ekber'den Enver'e şoke eden teklif

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Enver ve Aydan’ın Dağhan’ı sinir etmek için iş birliği yapması dikkat çekiyor. Aydan’ı billboardlarda gören Dağhan büyük bir şaşkınlık yaşarken Ekber’in Müdür’ün kızından haberdar olması tüm dengeleri değiştiriyor. Müdür’ün kızıyla çatışma ortasında kalması tanıtımda aksiyonu yükseltirken Ekber’in Enver’e Müdür ve Kurt’a karşılık Yağmur’la evlenmesine izin vereceğini söylemesi yeni bölüme dair heyecanı artırıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da!



‘Gaddar’ 16. Bölüm 2. Tanıtım: