Gaddar'dan aksiyon dolu yeni fragman

Ay Yapım'ın Cuma akşamları NOW'da izleyicilerle buluşan dizisi 'Gaddar'ın yeni bölümü için heyecan verici ve aksiyon dolu bir tanıtım paylaşıldı. Yarın akşam ekrana gelecek olan bölümde izleyiciler, ilk kez Zakkum Kardeşler'le tanışacaklar. 11. bölümden yayınlanan yeni tanıtımda, Enver, Zakkum Kardeşler'in özelliklerini anlatırken, Korkut'un Dağhan'ı ölen kardeşinin yanına göndereceğini söylemesi, gelecek olaylar için heyecanı arttırıyor.

Gaddar'dan aksiyon dolu yeni fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-03-2024 11:31

Ay Yapım imzalı olan ve yarın akşam ekrana gelecek olan 'Gaddar'ın 11. bölümünden yayınlanan tanıtım, aksiyonun giderek arttığını gösteriyor. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi önemli oyuncuların başrollerde yer aldığı dizi, izleyicileri heyecanla bekleyen bir atmosfer yaratıyor. Tanıtımda, Mesut'un Aydan ve Leyla'yı karşılaştırması dikkat çekerken, Enver ise Zakkum Kardeşler'in en acımasızının Korkut olduğunu ifade ediyor. Dağhan, en küçük kardeş olan Cezmi'nin cezasını keserken, Korkut'un kardeşinin intikamını alıp Dağhan'ı onun yanına göndereceğini söylemesi, tanıtıma büyük bir etki katıyor.

Başrollerde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi önemli isimlerin yer aldığı 'Gaddar', Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi birçok önemli oyuncuyu bir araya getiriyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı dizi, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ü bulunduruyor.

'Gaddar', yarın akşam saat 20.00'de NOW platformunda izleyicilerle buluşacak!