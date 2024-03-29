Gaddar'dan aksiyon dolu yeni fragman

Ay Yapım imzalı olan ve yarın akşam ekrana gelecek olan 'Gaddar'ın 11. bölümünden yayınlanan tanıtım, aksiyonun giderek arttığını gösteriyor. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi önemli oyuncuların başrollerde yer aldığı dizi, izleyicileri heyecanla bekleyen bir atmosfer yaratıyor. Tanıtımda, Mesut'un Aydan ve Leyla'yı karşılaştırması dikkat çekerken, Enver ise Zakkum Kardeşler'in en acımasızının Korkut olduğunu ifade ediyor. Dağhan, en küçük kardeş olan Cezmi'nin cezasını keserken, Korkut'un kardeşinin intikamını alıp Dağhan'ı onun yanına göndereceğini söylemesi, tanıtıma büyük bir etki katıyor.

Başrollerde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi önemli isimlerin yer aldığı 'Gaddar', Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi birçok önemli oyuncuyu bir araya getiriyor. Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı dizi, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ü bulunduruyor.

'Gaddar', yarın akşam saat 20.00'de NOW platformunda izleyicilerle buluşacak!