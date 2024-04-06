Gaddar'dan aksiyon dolu bölüm

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı 'Gaddar' dizisinin 12. bölümünde, Zakkum Kardeşler'le başlayan çatışma kıran kırana devam etti. Korkut'un kardeşinin intikamını almak için Dağhan'ı canlı olarak tabuta koyup gömmesi büyük dikkat çekerken, Dağhan'ın Müdür ve Kurt'un yardımıyla kurtulması büyük heyecan yarattı. Ancak bölümün finalinde Korkut'un intikam için Dağhan'ın babası Davut'u çocuklarının gözleri önünde vurması, Davut'un kaderini belirsizleştirdi. Yeni bölümde aksiyon dolu sahneler devam ederken, dizi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. #Gaddar, #AyDağ, #Dağhan gibi etiketler gündemdeydi.

Dizinin dün akşam yayınlanan 12. bölümünde, Dağhan Zakkum Kardeşler'in eline düşmekten kurtulamadı. Korkut, kardeşinin intikamını almak için Dağhan'ı canlı olarak tabuta koyup gömerken, Dağhan ölüm tehlikesiyle yüzleşti. Ancak Müdür ve Kurt, Dağhan'ı son anda kurtararak onu gömülü olduğu yerden çıkardı.

Korkut Dağhan’ı Toprağın Altına Gömdü!









Korkut’un Dağhan’dan kurtulduğunu Ekber’e söylemesi sonrasında kendisi ilk fırsatta Oya’yı arayıp Dağhan’ın öldüğünün haberini verdi. Oya ile haberi Aydan’da öğrenirken yaşadığı şokla soluğu Dağhan’ın ailesinin evinde aldı ve acı haberi onlarla paylaştı. Evde büyük bir üzüntü yaşanırken Dağhan’ın evin balkonundan çıkıp gelmesi ise herkese derin bir nefes aldırdı.

Dağhan Topraktan Çıkıp Balkondan Girdi!











Bütün bunlar yaşanırken Gürkan bir soruşturma sırasında tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran çocuk istismarcısı Sucu Metin Şenay olayına benzer bir durumla karşılaştı. Vicdanı ile büyük bir savaş veren Gürkan, adamı öldürmek için Gaddar’dan yardım istedi. Yaşananları öğrenen Dağhan, Gürkan’la iş birliği yapmayı kabul etti ve istismar edilen çocukların intikamını adamı öldürerek aldı.

Dağhan bu süreçte Zakkum Kardeşler’in öldürmek için plan yaparken onları köşeye sıkıştırdığı noktada Korkut’un son anda anlaması ile Dağhan onları elinden kaçırdı.

‘Gaddar’ın finalinde ise Korkut, Dağhan’dan intikamını almak için kardeşlerini kaçırdı, kardeşlerinin peşinden babasıyla gelen Dağhan Korkut’un hiç beklemediği bir hamlesiyle karşılaştı. Dağhan, Korkut’a kardeşlerini bırakmasını söylerken araya çocuklarını korumak isteyen Davut girdi. Korkut, Davut’u gözüne kırpmadan vururken Davut çocuklarının gözü önünde yere yığıldı. “Davut yaşayacak mı?” sorusu dizinin finaline damga vurdu.

Korkut, İntikamını Davut’tan Aldı!



