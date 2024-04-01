Gaddar'da tüm dengeler değişti!

Cuma akşamları NOW'da ekranlara gelen ve büyük bir ilgiyle takip edilen 'Gaddar'ın son bölümü, büyük bir heyecana sahne oldu. Dağhan'ın Gaddar kimliğinin tehlikeye girdiği bölümde, Ali'nin şikayetini geri çekmesiyle Dağhan'ın güvenliği sağlandı. Ancak Ekber'in planları hız kesmedi; Yağmur'un saldırısıyla yaralanan Ekber, Zakkum Kardeşler'i savaşına dahil etti. Zakkum Kardeşler'in intikam alması için Dağhan'ın peşine düşmesiyle gerilim doruğa çıktı. Korkut'un oyununa düşen Dağhan, kardeşlerin eline düşmekten kurtulamadı.









Dizinin önceki bölümünde ise Gürkan, Dağhan'ın parmaklarını kestiği adamla yüzleşmesini sağladı ve herkesin önünde gerçekleri açıkladı. Gözaltına alınan Dağhan'a destek ise kalabalık oldu ve Ali'nin suçlamasını geri aldı. Yağmur'un anlık öfkesi, Ekber'i yaralamasıyla Enver ve Dağhan arasındaki savaşı büyüttü. Ekber, acımasız Zakkum Kardeşler'i savaşına dahil ederek işleri daha da karmaşık hale getirdi. Enver, Zakkum Kardeşler yüzünden işlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, Dağhan da kardeşlerin radarına girdi. Enver, Müdür ve Dağhan, birlik olarak Kurt'u Ekber'in elinden kurtardılar ve Müdür'ün kızının kimliğinin açığa çıkmasını engellediler. Dağhan'ın ise Zakkum Kardeşler'in tehdit ettiği kadını kurtarmak için Cezmi'yi öldürmesiyle savaşın fitili ateşlendi. Korkut'un oyununa düşen Dağhan, kardeşlerin eline düşerken, Korkut'un intikam planları merak uyandırdı.





Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı 'Gaddar', her cuma saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşuyor.



