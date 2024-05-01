Gaddar'da Dağhan'dan olaylı evlilik teklifi!

Ay Yapım’ın NOW’da ekranlara gelen dizisi ‘Gaddar’ın Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Dağhan, Aydan’a evlilik teklif ediyor. Dağhan ve Aydan’ın mutluluğuna şahit olduğumuz yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Ekber’in sözleri heyecanı artırıyor.

Gaddar'da Dağhan'dan olaylı evlilik teklifi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-05-2024 12:54

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ Cuma akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Dağhan’ın diz çökerek Aydan’a evlilik teklif ettiğini görüyoruz. İkilinin eğlenceli ve mutlu anlarına tanık olduğumuz tanıtımın finalinde ise Ekber’in Dağhan’dan yardım edeceği kızlara karşılık Kurt’u vurmasını istemesi yeni bölüme dair merakı yükseltti.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da!

‘Gaddar’ 15. Bölüm 2. Fragmanı:

 

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