Gaddar'da Dağhan ve Korkut yeniden karşı karşıya

Ay Yapım’ın Cuma akşamları NOW’da ekranlara gelen dizisi ‘Gaddar’ın yeni bölümüne Korkut’un dönüşü damga vuruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan aksiyon dolu tanıtımda Gaddar çetesi Korkut’un acımasız bilmeceleriyle sınanıyor.

Gaddar'da Dağhan ve Korkut yeniden karşı karşıya
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2024 20:35

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ın bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünden yayınlanan tanıtımda Dağhan’ın yeniden Korkut’la karşı karşıya kalması nefesleri kesiyor. Korkut acımasız bilmeceleriyle Gaddar çetesini yeniden zorlu bir mücadelenin içinde bırakırken Müdür kızının kaçırılmasıyla büyük bir sınav veriyor. Tanıtımın finalinde ise Dağhan’ın Korkut’un kapısına gelmesi yeni bölüme dair heyecanı yükseltiyor. 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da!

‘Gaddar’ 17. Bölüm 2. Tanıtım:

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