Gaddar'da Dağhan ve Korkut arasındaki gerilim büyüyor

Ay Yapım’ın Cuma akşamları NOW’da yayınlanan dizisi ‘Gaddar’ın Cuma akşamı yayınlanacak yeni bölümünde Dağhan ve Korkut arasındaki savaş giderek büyüyor. Aksiyonu yüksek bölümden yayınlanan yeni tanıtımda Dağhan, Korkut’tan intikamını kardeşi Kalender’le alıyor.

Gaddar'da Dağhan ve Korkut arasındaki gerilim büyüyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-04-2024 09:17

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ı başrollerinde buluşturan, Ay Yapım imzalı ‘Gaddar’ bu Cuma ekranlara gelecek heyecanı yüksek bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. ‘Gaddar’da bu hafta yayınlanacak bölümden yeni tanıtımda Dağhan babasının kaybıyla baş etmeye çalışırken Korkut’a unutulmaz bir acı yaşatmak Dağhan’ın en büyük amacı haline geliyor. Aksiyonu bir saniye düşmeyen yeni tanıtımda Dağhan’ın yaptığı plan sonunda Korkut onu vurduğunu düşünürken kardeşi Kalender’in ölümüne sebep oluyor. İkili arasındaki kan davasının nasıl sonuçlanacağı büyük bir merakla bekleniyor. 

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur SaylakAlper Çankaya ve Erdal Özyağcılar’ın yer aldığı Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan ‘Gaddar’ın senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

‘Gaddar’ cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da!

‘Gaddar’ 13. Bölüm 2. Fragman:

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