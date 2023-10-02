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Gaddar’da Çağatay Ulusoy’un kardeşini kim canlandıracak?

Çağatay Ulusoy, uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönüyor. Başarılı oyuncunun başrolünde yer alacağı "Gaddar" dizisi için Ay Yapım tarafından hazırlıklar devam ediyor.

Gaddar’da Çağatay Ulusoy’un kardeşini kim canlandıracak?
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 02-10-2023 15:33

"Gaddar" dizisi, bu sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı bu dizi, Ay Yapım tarafından üretiliyor ve yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Oyuncu seçimleri hızla ilerleyen dizi, FOX kanalında izleyicilerle buluşacak. Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alınan senaryosuyla dikkat çeken yapım, sevgilisini geride bırakıp askere giden Levent'in dönüşü sonrası yaşadığı büyük değişimi etkileyici bir şekilde anlatacak.

Dizide Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı Levent karakterinin kardeşi Rüzgâr'ı oynayacak olan oyuncu da belli oldu. Genç neslin dikkat çeken yeteneklerinden biri olan Fatih Berk Şahin, "Gaddar" dizisinde Rüzgâr rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Şahin, daha önce "Sarmaşık Zamanı" dizisindeki başarılı performansıyla tanındı ve ardından Erdal Beşikçioğlu'nun "Hakim" dizisi ile Burçin Terzioğlu ile Salih Bademci'nin "Yalancı" dizilerinde de önemli roller üstlendi.

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