Gaddar’da Çağatay Ulusoy’un kardeşini kim canlandıracak?

"Gaddar" dizisi, bu sezonun en dikkat çeken yapımlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer alacağı bu dizi, Ay Yapım tarafından üretiliyor ve yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk oturuyor. Oyuncu seçimleri hızla ilerleyen dizi, FOX kanalında izleyicilerle buluşacak. Hürer Ebeoğlu tarafından kaleme alınan senaryosuyla dikkat çeken yapım, sevgilisini geride bırakıp askere giden Levent'in dönüşü sonrası yaşadığı büyük değişimi etkileyici bir şekilde anlatacak.

Dizide Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı Levent karakterinin kardeşi Rüzgâr'ı oynayacak olan oyuncu da belli oldu. Genç neslin dikkat çeken yeteneklerinden biri olan Fatih Berk Şahin, "Gaddar" dizisinde Rüzgâr rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Şahin, daha önce "Sarmaşık Zamanı" dizisindeki başarılı performansıyla tanındı ve ardından Erdal Beşikçioğlu'nun "Hakim" dizisi ile Burçin Terzioğlu ile Salih Bademci'nin "Yalancı" dizilerinde de önemli roller üstlendi.