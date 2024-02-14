Gaddar'da büyük kriz! Çağatay Ulusoy 'Anlaşmamda yok' dedi, reddetti

Fox TV adını Now olarak değiştirdi. Kanal yeni isminin tanıtımı için reklam filmi çekti. Bu filmde Fox TV'de yayınlanan dizilerde rol alan oyuncular yer aldı. Fakat Gaddar dizisinin başrolü Çağatay Ulusoy'un reklam filminde olmaması dikkatlerden kaçmadı.



Çağatay Ulusoy'un Now'un tanıtımında neden yer almadığını gazeteci Birsen Altuntaş açıkladı. Ulusoy'un 'Anlaşmamda yok' diyerek Now'un tanıtımında yer almayı reddettiği öğrenildi. Bunun üzerine devreye yapımcı girdi. Yapım şirketi Çağatay Ulusoy'dan tanıtım filminde yer alması için istekte bulundu. Fakat Ulusoy'u ikna edemeyince Now'un tanıtımı onsuz çekildi.





ŞİMDİ NE OLACAK?



Kanal, yapım şirketi ve Çağatay Ulusoy arasında yaşanan bu krizin nasıl bir sonuç doğuracağı ise merak konusu oldu. Sosyal medyada dizinin final yapacağına varan iddialar yer aldı. Fakat bu iddiaların henüz bir kaynaktan doğrulanmadığını belirtmekte fayda var. Şu an için Gaddar kaldığı yerden yayın hayatına devam ediyor.



