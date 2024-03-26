Gaddar'a tüm dengeleri değiştirecek bir isim geliyor!

Ay Yapım'ın popüler dizisi 'Gaddar', bu hafta İbrahim Çelikkol'un konuk oyuncu olarak katılacağı yeni bir bölümle izleyicilerin karşısına çıkacak. NOW ekranlarında cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde, Zakkum Kardeşler'in büyük ağabeyi Korkut karakterini canlandıracak olan Çelikkol, seyirciyle ilk kez buluşacak.

Dizinin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar bulunurken, 'Gaddar'ın bu haftaki bölümünde İbrahim Çelikkol'un konuk oyuncu olarak yer alması dikkat çekiyor. Zakkum Kardeşler'in acımasız lideri Korkut'u canlandıracak olan Çelikkol, Ekber'in Enver'e karşı planlarına dahil olacak. Zakkum Kardeşler'in en korkulanı olan Korkut'un, dizinin dengelerini nasıl değiştireceği ise şimdiden merakla bekleniyor.

Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin, Buse Meral gibi önemli isimlerin yer aldığı 'Gaddar', Hürer Ebeoğlu'nun senaryosunu kaleme aldığı ve Sinan Öztürk'ün yönettiği bölümleriyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Dizi, her cuma saat 20.00'de NOW'da yayınlanıyor.