Gaddar'a reyting şoku!

2. bölümüyle ekrana gelen Gaddar reytinglerde istediği sonucu alamadı. İşte detaylar...

Gaddar'a reyting şoku!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-01-2024 14:01

Çağatay Ulusoy'un uzun bir aradan sonra televizyon ekranına dönmesini sağlayan Gaddar dizisi oldukça iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Cuma akşamı ekrana gelen dizi Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi Cuma gününde kemikleşmiş izleyiciye sahip yapımların karşısına çıktı.

Bu hafta ikinci bölümüyle ekrana gelen Gaddar reytinglerde istediği sonucu alamadı. Gaddar, hem Kızılcık Şerbeti hem de Yalı Çapkını dizilerinin arkasında kaldı. Çağatay Ulusoy'un iddialı dizisi Total'de 8. sırada yer alırken, AB'de 5. olabildi. 

GADDAR KONUSU:
 

Uzun bir askerlik görevinden dönen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı, artık eskisi gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan), Dağhan'a haber vermeden ayrılmıştır; kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın aniden altüst olan hayatı, bir gaddara dönüşüm hikayesini konu almaktadır.

GADDAR OYUNCU KADROSU:

Çağatay Ulusoy
Sümeyye Aydoğan
Fatih Berk Şahin
Onur Saylak
Hakan Salınmış
Laçin Ceylan
Erol Afşin
Deniz Özerman
Aytek Şayan

 

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