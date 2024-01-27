Gaddar'a reyting şoku!

Çağatay Ulusoy'un uzun bir aradan sonra televizyon ekranına dönmesini sağlayan Gaddar dizisi oldukça iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi geçtiğimiz hafta yayın hayatına başladı. Cuma akşamı ekrana gelen dizi Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını gibi Cuma gününde kemikleşmiş izleyiciye sahip yapımların karşısına çıktı.



Bu hafta ikinci bölümüyle ekrana gelen Gaddar reytinglerde istediği sonucu alamadı. Gaddar, hem Kızılcık Şerbeti hem de Yalı Çapkını dizilerinin arkasında kaldı. Çağatay Ulusoy'un iddialı dizisi Total'de 8. sırada yer alırken, AB'de 5. olabildi.



GADDAR KONUSU:



Uzun bir askerlik görevinden dönen Dağhan'ın (Çağatay Ulusoy) hayatı, artık eskisi gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan), Dağhan'a haber vermeden ayrılmıştır; kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan'ın aniden altüst olan hayatı, bir gaddara dönüşüm hikayesini konu almaktadır.



GADDAR OYUNCU KADROSU:



Çağatay Ulusoy

Sümeyye Aydoğan

Fatih Berk Şahin

Onur Saylak

Hakan Salınmış

Laçin Ceylan

Erol Afşin

Deniz Özerman

Aytek Şayan



