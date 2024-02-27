Gaddar'a 'Leyla' geliyor! İşte kadroya katılacak o sürpriz isim

NOW ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan Ay Yapım'ın sevilen dizisi "Gaddar", oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümde, başarılı genç oyuncu Buse Meral, Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı "Gaddar", bu haftaki bölümünde Buse Meral'i kadrosuna katıyor. Leyla karakterine hayat verecek olan oyuncunun, dizideki dengeleri nasıl değiştireceği şimdiden merak konusu.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk'ün oturduğu "Gaddar", Hakan Salınmış, Laçin Ceylan, Neslihan Yeldan, Umutcan Ütebay, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Uğur Yıldıran, Aytek Şayan, Itır Esen, Fatih Berk Şahin gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturuyor.

İzleyicileri ekran başına kilitleyecek olan yeni bölümüyle "Gaddar", 1 Mart Cuma akşamı NOW ekranlarında olacak