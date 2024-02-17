'Gaddar' yüzleşmelerin yaşandığı yeni bölümüyle çok konuşuldu

Cuma akşamları NOW ekranlarında yayınlanan "Gaddar" dizisi, dün akşam seyircilere duygusal ve aksiyon dolu bir deneyim sundu. Ekber'in Yağmur'u baba evine bırakmasıyla ailede büyük bir çalkantı yaşanırken, Dağhan'ın Müdür'ün teklifine vereceği cevap merak konusu oldu. Enver'in Dağhan'ı tehdit eden videoyu çekmesi ise yeni bölüm için heyecanı artırdı.

Dizinin dünkü bölümü, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin performanslarıyla dikkat çeken dizi, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Büyük olayların yaşandığı bölüm, #Gaddar ve #Dağhan etiketleriyle gündemde kaldı.





5. bölümde, Aydan'ın Enver'e verdiği işbirliği teklifini reddetmesi, Dağhan'ın babası Ekber'i uyarması ve Enver'in Yağmur'la evlenme kararı alması gibi önemli gelişmeler yaşandı. Yağmur'un kaçırılmasıyla başlayan olaylar, aile içi çatışmalara ve büyük karar anlarına yol açtı.

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerini paylaştığı "Gaddar"ın senaryosu Hürer Ebeoğlu'na, yönetmenliği ise Sinan Öztürk'e ait.

Her cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da yayınlanan "Gaddar"ı kaçırmayın!