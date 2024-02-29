Gaddar, hayvan katilinin cezasını veriyor!

NOW'da yayınlanacak olan 'Gaddar'ın yeni bölümü için ikinci bir tanıtım paylaşıldı. Dizinin tanıtımında, Dağhan'ın Enver Yağmur'u kurtarmak için çabaları sırasında Gaddar kimliğiyle hayvan katilini cezalandırdığı sahne öne çıkıyor. Cuma akşamı ekranlara gelecek olan yeni bölüm merakla bekleniyor.

Gaddar, hayvan katilinin cezasını veriyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-02-2024 13:25

Ay Yapım imzalı olan "Gaddar" adlı dizi için 2. Tanıtım yayımlandı. Cuma akşamı NOW'da izleyicilerle buluşacak olan yeni bölümde, Dağhan ve Enver Yağmur'u kurtarmak için mücadele ederken, Dağhan'ın Gaddar kimliğiyle hayvan katiline karşı aldığı kararlar öne çıkıyor.

Dizinin 7. bölümünden yayınlanan tanıtımda, Yağmur'u Ekber'in tetikçisi tarafından hedef alındığı sahnelerle birlikte, Aydan'ın annesinin Dağhan ile ilişkisini kesme tehdidi dikkat çekiyor. Ayrıca, Müdür'ün Dağhan'a verdiği yeni görev ve Dağhan'ın Gaddar kimliğiyle intikam alma sahneleri de heyecanı artırıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın bulunduğu "Gaddar"ın kadrosunda önemli isimler de yer alıyor. Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı senaryo, Sinan Öztürk'ün yönetmenliğinde izleyicilerle buluşacak.

"Gaddar" her Cuma saat 20.00'de NOW'da izleyiciyle buluşuyor!

Haberin Videosu : Gaddar 7. Bölüm 2. Fragmanı - Gaddar'ın Yeni İşi