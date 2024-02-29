Gaddar, hayvan katilinin cezasını veriyor!

Ay Yapım imzalı olan "Gaddar" adlı dizi için 2. Tanıtım yayımlandı. Cuma akşamı NOW'da izleyicilerle buluşacak olan yeni bölümde, Dağhan ve Enver Yağmur'u kurtarmak için mücadele ederken, Dağhan'ın Gaddar kimliğiyle hayvan katiline karşı aldığı kararlar öne çıkıyor.

Dizinin 7. bölümünden yayınlanan tanıtımda, Yağmur'u Ekber'in tetikçisi tarafından hedef alındığı sahnelerle birlikte, Aydan'ın annesinin Dağhan ile ilişkisini kesme tehdidi dikkat çekiyor. Ayrıca, Müdür'ün Dağhan'a verdiği yeni görev ve Dağhan'ın Gaddar kimliğiyle intikam alma sahneleri de heyecanı artırıyor.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın bulunduğu "Gaddar"ın kadrosunda önemli isimler de yer alıyor. Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı senaryo, Sinan Öztürk'ün yönetmenliğinde izleyicilerle buluşacak.

"Gaddar" her Cuma saat 20.00'de NOW'da izleyiciyle buluşuyor!