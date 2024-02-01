Gaddar dizisinin yeni bölümünden yeni fotoğraflar sızdı

Çağatay Ulusoy'lu Gaddar'ın yeni bölümünden kareler yayınlandı.

Gaddar dizisinin yeni bölümünden yeni fotoğraflar sızdı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-02-2024 12:06

Ünlü aktör Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı "Gaddar" dizisi, hayranları tarafından büyük bir merakla beklenirken, yeni bölüme dair ilk görüntüler internete düştü. Dizi severler, heyecanla beklenen sahneleri önceden görmek için sabırsızlanıyor.

Sızan fotoğraflarda Çağatay Ulusoy'un dizide canlandırdığı karakterin çeşitli sahnelerinden kareler yer alıyor. Oyuncunun performansı ve dizinin atmosferi, izleyicilerin beklentilerini artırıyor.

GADDAR 3. BÖLÜM ÖZETİ:
 

Dağhan evine döndüğünde babasını baygın, annesi ve kardeşini ise Zafer’in doğrulttuğu namlunun ucunda bulur. Dağhan, Zafer belasından kurtulmak için uğraşırken olaylar sırasında ailesi, Dağhan’ın Zafer’in kardeşini öldürdüğünü öğrenir. Dağhan babasından yardım ister ancak Davut oğlu ve vicdanı arasında sıkışıp kalır. Dağhan’ı polise ihbar etmeyekarar verir.

Gürkan tüm baskılarına rağmen Aydan’dan bir itiraf alamamıştır bu sebeple onu salıverip izlemeye devam eder. Aydan, Dağhan’ı ele vermemek için dirense de aralarındaki öfke bir türlü dinmek bilmez. Şengül ise, kocasının uğruna öldüğü ve tek güvencesi olan paranın kaybolmasından sonra toparlanamamıştır. Aydan, Şengül’ü yalnız bırakmaz. Samet’in erkek kardeşi Şengül’ün kapısına dayanır. Abisinin emaneti saydığı Umut’u, Aydan ve Şengül’e zor kullanarak ellerinden almaya çalışır. Bu hırsı Umut’u ölüm tehlikesiyle karşı karşıya getirir.

Dağhan, Yağmur’u bulamadığı için endişelidir, bir haber almak umuduyla etrafı soruşturmaya başlar. Müdür’den bu konuda yardım ister. O sırada Enver hem ortağını öldüren hem de ustaca ortadan kaybolmayı başaran Dağhan’ın peşine düşer. Fakat kin beslediği bu adamı sevgilisinin abisi olduğundan henüz habersizdir.

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