Gaddar dizisinden heyecan dolu yeni fragman

Ay Yapım'ın imzasını taşıyan 'Gaddar'ın heyecan dolu yeni bölümü için ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı dizi, yeni bölümünde aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Tanıtımda, Korkut'un kardeşinin intikamını almak için Dağhan'la şiddetli bir şekilde dövüştüğü anlar büyük bir heyecan yaratırken, sonrasında ortaya çıkan tabut sahneleri ise merakı artırıyor. Dağhan'ın yaşayıp yaşamadığı sorusu kafalarda dolaşırken, Ekber'in Dağhan'ın öldüğünü söylemesi tanıtıma damgasını vuruyor. Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı senaryo ve Sinan Öztürk'ün yönetmenliğinde çekilen 'Gaddar', Cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşacak.



‘Gaddar’ 12. Bölüm 1. Tanıtım:



