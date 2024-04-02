Gaddar dizisinden heyecan dolu yeni fragman

Cuma akşamları NOW'da yayınlanan 'Gaddar'ın yeni bölümüne dair ilk tanıtım, izleyicilerde büyük bir heyecan uyandırıyor. Tanıtımda, Dağhan ile Korkut arasındaki yoğun mücadele anları ön plana çıkarken, Ekber'in "Dağhan Hakkın Rahmetine Kavuştu" sözü, Dağhan'ın başına gelecekler hakkında ipuçları veriyor.

Gaddar dizisinden heyecan dolu yeni fragman
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-04-2024 17:10

Ay Yapım'ın imzasını taşıyan 'Gaddar'ın heyecan dolu yeni bölümü için ilk tanıtım yayınlandı. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Alper Çankaya ve Erdal Özyağcılar'ın yer aldığı dizi, yeni bölümünde aksiyon dolu sahnelerle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Tanıtımda, Korkut'un kardeşinin intikamını almak için Dağhan'la şiddetli bir şekilde dövüştüğü anlar büyük bir heyecan yaratırken, sonrasında ortaya çıkan tabut sahneleri ise merakı artırıyor. Dağhan'ın yaşayıp yaşamadığı sorusu kafalarda dolaşırken, Ekber'in Dağhan'ın öldüğünü söylemesi tanıtıma damgasını vuruyor. Hürer Ebeoğlu'nun kaleme aldığı senaryo ve Sinan Öztürk'ün yönetmenliğinde çekilen 'Gaddar', Cuma akşamı saat 20.00'de NOW'da izleyicilerle buluşacak.

‘Gaddar’ 12. Bölüm 1. Tanıtım:

 

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