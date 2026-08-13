Bahar Şahin "Kesin Pişman Olacağım" Dedi İmajını Baştan Aşağı Değiştirdi!

Bahar Şahin "Kesin pişman olacağım" diyerek imajını baştan aşağı değiştirdi. Saçını koyulaştırıp kısa kakül kestiren oyuncunun yeni hali gündem oldu.

Bahar Şahin
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-08-2026 12:57

Televizyon ekranlarının ve sosyal medyanın sevilen isimlerinden güzel oyuncu Bahar Şahin imajında ezber bozan radikal bir değişime imza attı. Her zaman yenilikçi tarzı ve cesur hamleleriyle dikkat çeken ünlü isim bu kez kuaför koltuğuna oturmadan önce yaptığı esprili paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Kuaföre gitmeden hemen önce "Kesin pişman olacağım" diyerek endişesini dile getiren Şahin kuaför salonundan bambaşka bir görünümle çıktı. Güzel oyuncunun yeni imajı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Saçlarında Radikal Dokunuş: Kısa Kakül Ve Koyu Tonlar

Alışılmış saç modeline ve rengine veda eden Bahar Şahin saç tasarımında oldukça iddialı bir kesim ve renk tercihi yaptı. Saçlarına marjinal bir hava katan kısa kakül kestiren başarılı oyuncu ön kısımları daha kısa arka bölümleri ise uzun bırakan katlı ve katmanlı bir kesim modeli tercih etti. Sadece kesimle yetinmeyen ünlü güzel aynı zamanda açık tonlardaki saç rengini radikal bir kararla çok daha koyu tonlara dönüştürdü. Aynaya baktığında bambaşka birine dönüşen Şahin bu değişimle hayranlarını şaşırtmayı başardı.

Sosyal Medyadan Yeni İmajına Tam Not Geldi

"Kesin pişman olacağım korkusuyla girdiği kuaförden adeta yenilenmiş olarak çıkan Bahar Şahin yeni tarzını kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunun bu cesur ve marjinal değişimi, korktuğunun aksine hayranları tarafından büyük bir övgüyle karşılandı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma kullanıcılar "Pişman olacak hiçbir şey yok çok yakışmış", "Gören tanıyamadı ama harika olmuş", "Fransız kadınlarına benzemişsin" şeklinde çok sayıda olumlu mesaj bıraktı.

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