Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz Nişanlandı! İşte O Mutlu Kareler

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz evlilik yolunda ilk adımı attı. Çiftin nişan kareleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Furkan Kızılay ve Tutku Yılmaz Nişanlandı! İşte O Mutlu Kareler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-05-2025 09:03

Furkan Kızılay ve sevgilisi Tutku Yılmaz, evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü çift, aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlanarak mutluluklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

Paris’te Evlilik Teklifi, Türkiye’de Nişan Töreni

Bir dönemin en sevilen dizilerinden Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı Havuç karakteriyle hafızalara kazınan 34 yaşındaki oyuncu Furkan Kızılay, uzun süredir aşk yaşadığı Tutku Yılmaz’a Fransa'nın başkenti Paris’te sürpriz bir evlilik teklifinde bulunmuştu. Romantik teklifin ardından çift, 1 Haziran 2025 tarihinde evleneceklerini duyurarak düğün tarihlerini açıklamıştı.

Sosyal Medyada Aşk Dolu Paylaşımlar

Dört yıldır birlikte olan çift, nişan töreninden ilk kareleri Instagram hesaplarında paylaştı. Aileleriyle birlikte düzenlenen törende sade ama duygusal anlar yaşandı. Takipçileri, çiftin gönderilerine “Tebrikler”, “Mutluluklar dileriz” gibi yorumlarla destek verdi.

Evlilik Hazırlıkları Başladı

Survivor yarışmasıyla da geniş kitlelere ulaşan Furkan Kızılay, nişan sonrası evlilik hazırlıklarına başladı. Hayranları, çiftin düğün töreni için heyecanla geri sayıma geçti. Romantik paylaşımlarıyla örnek çift olarak gösterilen Kızılay ve Yılmaz, ilişkilerini mutlu bir yuva ile taçlandırmaya hazırlanıyor.

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