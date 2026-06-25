33 Yıl Sonra Aynı Stadyumda Tarihi Gece! Scorpions Türk Bayrağıyla İstanbul'u Salladı

Rock müzik tarihinin en köklü ve en efsanevi gruplarından biri olan Scorpions tam 33 yıllık uzun bir aranın ardından ilk kez sahne aldıkları aynı stadyumda yeniden Türk hayranlarıyla buluştu. İstanbul'u adeta yerinden oynatan bu tarihi konserde efsaneler on binlerce kişinin katılımıyla rock müziğin altın sayfalarını yeniden yazdı. Görkemli sahne şovları ve zamansız şarkılarıyla hafızalara kazınan gece sadece bir konser değil, müzik tarihine geçen bir saygı duruşu niteliğindeydi.



Türk Bayrağıyla Sahneye Çıktılar!

Konser alanını saatler öncesinden hınca hınç dolduran on binlerce rock severin heyecanlı bekleyişi grubun dev sahneye adım atmasıyla doruk noktasına ulaştı. Sahne ışıklarının yanmasıyla birlikte dev ekranlarda Türk bayrağı dalgalanırken grubun efsanevi solisti Klaus Meine mikrofona gelerek Türkçe "İyi akşamlar İstanbul!" sözleriyle şehri selamladı. Bu jest karşısında stadyumda adeta alkış tufanı koptu.

Klaus Meine: "70'lerde Bunu Ancak Hayal Edebilirdim"

60 yılı aşan müzikal yolculuklarında dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ulaşan Scorpions'ın cephesinden gecenin en duygusal açıklaması Klaus Meine'den geldi. İstanbul seyircisinin enerjisi karşısında büyülenen efsane solist sahneden hayranlarına seslenerek şu tarihi itirafta bulundu:

"70'lerde bir gün İstanbul'da 60. yılımızı on binlerce kişiyle kutlayacağımızı ancak hayal edebilirim."

Wind of Change ile Zaman Durdu, İstanbul Tek Ses Oldu

Gecenin şüphesiz en büyüleyici ve tüyleri diken diken eden anı, grubun dünya müzik tarihine yön veren marş niteliğindeki ölümsüz eseri Wind of Change (Değişim Rüzgarı) çalmaya başladığında yaşandı.

Klaus Meine'nin meşhur ıslığı stadyumda yankılandığı andan itibaren on binlerce hayran dev bir koro haline geldi. Cep telefonu ışıklarıyla stadyumu adeta bir yıldız denizine çeviren müzikseverler şarkının her bir kelimesine tek ses halinde eşlik etti. İstanbul'da adeta zamanın durduğu o anlar, Scorpions'ın 60 yıllık kariyerinin en unutulmaz canlı performanslarından biri olarak tarihe geçti.