Kadrodan Başrole Yükseldi! Erdem Adilce Sevdam Karadeniz'in Yeni Jönü Oldu!

Televizyon dünyasının merakla beklenen yeni projelerinden olan ve başrol oyuncularının değişmesiyle magazin kulislerini hareketlendiren Sevdam Karadeniz dizisinde beklenen büyük gelişme yaşandı. Yapımcılığını üstlendiği projelerle yıldız parlatma konusunda sektörün en usta isimlerinden biri olan Banu Akdeniz dizinin yeni erkek başrolünü kendi içinden çıkardı. Heyecanla beklenen projenin yeni erkek başrolü yakışıklı oyuncu Erdem Adilce oldu.

Mia Yapım'ın patronu Banu Akdeniz'in NOW için çekeceği Sevdam Karadeniz dizisinin oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Dizinin başrol oyuncuları değişmiş, yeni başrol oyuncuların kimler olacağı merak konusu olmuştu. Daha önce Hercai'de Akın Akınözü'yle Ebru Şahin'i başrol seçerek kariyerlerini dönüştüren Banu Akdeniz, Sevdam Karadeniz'in erkek başrolüne karar verdi.

İkinci Rol için Gelmişti, Başrolü Kaptı!

Daha önce televizyon tarihine damga vuran Hercai dizisinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi isimleri keşfederek kariyerlerinde adeta devrim yaratan ünlü yapımcı Banu Akdeniz yine çok konuşulacak bir hamleye imza attı.

Normal şartlarda dizinin ikinci erkek başrol karakteri olan Barva Yeniceli için el sıkışılan Erdem Adilce deneme çekimleri ve oyuncu değişikliklerinin ardından yapımcının kararıyla direkt olarak 1. erkek başrol konumuna yükseltildi.

Temmuz'da Trabzon Maçka'da Motor Denilecek

Son olarak rol aldığı Delikanlı dizisindeki başarılı performansıyla yapımcıların ve izleyicinin dikkatini çekmeyi başaran yetenekli oyuncu Erdem Adilce, dizide Kuzey Alazlı karakterine hayat verecek. Karadeniz'in büyüleyici atmosferini ekranlara taşıyacak olan dev prodüksiyon Temmuz ayında Trabzon’un Maçka ilçesinde resmen sete çıkacak.

Gözler Bu Akşam Netleşecek Kadın Başrolde!

Erdem Adilce'nin Kuzey karakteriyle başrolü üstlenmesinin ardından şimdi tüm dizi sektörü ve hayranlar Kuzey'in büyük aşkı olacak kadın başrol oyuncusunun kim olacağına kilitlendi. Kulislere sızan bilgilere göre; son dakika bir aksilik ya da yeni bir değişiklik yaşanmazsa Sevdam Karadeniz dizisinin kadın başrol oyuncusu bu akşam netlik kazanacak.