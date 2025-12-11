Funda Eryiğit'ten Evlilik İtirafı: "Zaman Zaman Beceremiyorum"

Oyuncu Funda Eryiğit, Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programında evliliği hakkında konuştu. Berkun Oya ile evli olan Eryiğit, "Evliliği zaman zaman beceremiyorum" derken, bu kurumun yalnızlığı kırdığını söyledi.

Funda Eryiğit'ten Evlilik İtirafı:
Yayın Tarihi : 11-12-2025 18:25

Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ve yapımcılığını BBO Yapım’ın üstlendiği Empati programının bu haftaki konuğu, ünlü oyuncu Funda Eryiğit oldu. Programda Ahmet Mümtaz Taylan’ın yaşanmış hikayeler üzerinden sorduğu sorularla konuklar, kendi hayatlarına dair samimi itiraflarda bulunuyor.

Evliliğin İnsan Doğasına Uygunluğunu Tartıştı

2023 yılında yönetmen Berkun Oya ile evlenen Funda Eryiğit, evlilik kurumu hakkında yaptığı dikkat çekici yorumlarla gündeme geldi:

"Evlilik müessesinden şikayetim yok ama, zaman zaman beceremiyorum. Evlilik bir tercih kesinlikle, insanın doğasına uygun mu değil mi bunu ben de bilmiyorum, tartışmaya açık olduğunu düşünüyorum; ama bunu tercih olarak yaşadığında hayatını çok kolaylaştıran, yalnızlığını kıran, birliktelik duygusunu, birlikte bir şeyler inşa etme duygunu yükselten, ki ben de çok daha azdı..."

