Frankfurt’ta Onur Ödülleri Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a verilecek!

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı Yaşam Boyu Onur Ödülleri Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a Vefa Ödülü vefat eden sanatçılar Renan Fosforoğlu ve Enis Fosforoğlu adına Seren Fosforoğlu ve Almula Merter’e takdim edileceğini açıkladı.

40 civarında filmin gösterileceği festivalde açılış filmi olarak Sinan Biçici’nin yönettiği Cemal Hünal, Tuba Ünsal ve Gürgen Öz rol aldığı ‘ Sadece Bir Gece ‘ filmi gösterilecek.

Festivalin açılış gecesini oyuncu Yosi Mizrahi sunacak. Açılış gecesinde ayrıca Rafet El Roman sahne alacak.

Alman yönetmen Dirk Schafer Uzun Metraj Jüri Başkanı olurken Selen Uçer, Muhammet Uzuner, Susanne Schmitt, Doris Hepp, Emre Oskay ve Murat Selen jüri de olan isimler, Üniversitelerarası Kısa Film Jüri Başkanı yönetmen Ali İlhan, Cansel Elçin, Selin Kavak Klaus Peter Roth , Belgesel Jüri de İranlı yönetmen Zöhre Zamani jüri başkanı olacak Nilüfer Açıkalın, Dr. Ebru Özyurt, Jonas Eglert ve Gülçin Wilhelm diğer üyeler, festival haftasında Frankfurt’ta sanatçılar ve akademisyenlerin katılımıyla panel ve workshoplar gerçekleşecek.

22. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivalinin Türkiye Koordinatörü Serap Gedik, Caner Ural , Hatice Aşkın ve Mahiye Sabuncuoğlu festivalin danışmanı olarak görev yapıyorlar. Festivale Film-San proje ortağı olarak destek veriyor.

01 Temmuz Cuma gecesi 2022 yılının En İyileri Frankfurt’ta sahiplerini bulacak.