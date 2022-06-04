  • 05 HAZİRAN Pazar 04:19
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

Frankfurt’ta Onur Ödülleri Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a verilecek!

Bu yıl 26 Haziran-01 Temmuz 2022 tarihleri arasında Frankfurt’ta Hüseyin Sıtkı başkanlığında gerçekleşecek 22. Uluslararası Frankfurt Türk Filmleri Festivali'nin basın lansmanı geçen hafta Karaköy'de bir otelde yapıldı.

Frankfurt’ta Onur Ödülleri Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a verilecek!
KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi : 04-06-2022 11:57

Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı Yaşam Boyu Onur Ödülleri Nur Sürer ve Menderes Samancılar’a  Vefa  Ödülü  vefat  eden sanatçılar   Renan Fosforoğlu ve Enis Fosforoğlu adına Seren Fosforoğlu ve Almula Merter’e   takdim edileceğini açıkladı.

40  civarında  filmin gösterileceği festivalde  açılış filmi olarak Sinan Biçici’nin yönettiği Cemal Hünal, Tuba Ünsal ve Gürgen Öz rol aldığı  ‘ Sadece Bir Gece ‘ filmi gösterilecek.

Festivalin açılış gecesini oyuncu Yosi Mizrahi sunacak. Açılış gecesinde ayrıca  Rafet El Roman sahne alacak.

Alman yönetmen Dirk Schafer Uzun Metraj Jüri Başkanı olurken  Selen Uçer, Muhammet Uzuner, Susanne Schmitt, Doris Hepp, Emre Oskay  ve Murat Selen jüri de olan isimler, Üniversitelerarası Kısa Film Jüri Başkanı yönetmen Ali İlhan, Cansel Elçin, Selin Kavak Klaus Peter Roth , Belgesel Jüri de İranlı yönetmen Zöhre Zamani jüri başkanı olacak Nilüfer  Açıkalın, Dr. Ebru Özyurt, Jonas Eglert ve Gülçin Wilhelm diğer üyeler,  festival haftasında Frankfurt’ta sanatçılar ve akademisyenlerin katılımıyla  panel ve workshoplar  gerçekleşecek.

22. Uluslararası  Frankfurt  Türk Filmleri Festivalinin Türkiye Koordinatörü  Serap Gedik, Caner Ural , Hatice Aşkın ve Mahiye Sabuncuoğlu  festivalin danışmanı olarak  görev yapıyorlar. Festivale  Film-San proje ortağı  olarak destek  veriyor.

01 Temmuz  Cuma  gecesi  2022 yılının En İyileri Frankfurt’ta  sahiplerini bulacak.

 

İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir açıklaması
Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin bebekleri hastaneye kaldırıldı!
Benzer Haberler
Ünlü oyuncular Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için bir araya geldi! Ünlü oyuncular Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için bir araya geldi!
Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı! Deniz Seviyesinde Tiyatro Festivali için geri sayım başladı!
Müzik dünyasının genç yeteneği ilk single'ını yayınladı! Müzik dünyasının genç yeteneği ilk single'ını yayınladı!
Balıkesir Tiyatro'nun en'lerine ev sahipliği yapacak! Balıkesir Tiyatro'nun en'lerine ev sahipliği yapacak!
Sıla'dan altı yıl aranın ardından yeni albüm: 'Şarkıcı' Sıla'dan altı yıl aranın ardından yeni albüm: 'Şarkıcı'
“Dijital Esaret” 27 Mayıs’ta vizyonda! “Dijital Esaret” 27 Mayıs’ta vizyonda!
ÇOK OKUNANLAR
Seda Sayan'dan Melek Mosso açıklaması!
  • 29-05-2022 12:31

Seda Sayan'dan Melek Mosso açıklaması!

Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i kızdırdı!
  • 29-05-2022 14:04

Hasan Can Kaya İbrahim Selim'i kızdırdı!

Aleyna Tilki sahnede büyük tehlike atlattı!
  • 30-05-2022 13:02

Aleyna Tilki sahnede büyük tehlike atlattı!

Merve Dizdar'ın hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
  • 30-05-2022 13:11

Merve Dizdar'ın hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Demet Akalın mültecilere tepki gösterdi!
  • 01-06-2022 13:05

Demet Akalın mültecilere tepki gösterdi!