Frankfurt’ta Büyük Gurur! Sibel Kekilli’ye Onur Ödülü!

Sibel Kekilli çok güzel bir haberle gündeme geldi. Uzun süredir Almanya’da yaşayan ünlü oyuncu 26. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali’nde Onur Ödülü aldı. Festivalin açılış gecesinde sahneye çıkan Kekilli ödülünü büyük bir mutlulukla kabul etti. Gecede hem duygusal hem keyifli anlar yaşandı.

Ödül Sonrası Samimi Sohbet

Ödül töreninin ardından düzenlenen söyleşide Sibel Kekilli hayranlarıyla bir araya geldi. Oldukça samimi ve rahat görünen oyuncu kariyerine dair içten açıklamalar yaptı.

Kekilli özellikle canlandırdığı kadın karakterler hakkında konuşurken ilginç bir şey söyledi: Rol seçimlerini çok da planlayarak yapmadığını çoğu zaman bu tarz güçlü kadın karakterlerin onu bulduğunu ifade etti. Yani biraz da “roller beni seçiyor” diyebileceğimiz bir durumdan bahsetti.

Göç Hikayeleri Ona Yakın Geliyor

Oyuncunun en çok üzerinde durduğu konulardan biri de göç hikayeleri oldu. Almanya’da doğup büyüdüğünü söyleyen Kekilli kendini hem Alman hem Türk hissettiğini anlattı. Bu iki kültür arasında kalmanın ona farklı bir bakış açısı kazandırdığını da özellikle vurguladı.

Daha önce rol aldığı “Duvara Karşı” ve “Eve Dönüş” gibi filmlerden de bahseden Kekilli bu projelerin kendisi için çok özel olduğunu söyledi. Senaryoların güçlü yazıldığını ve ekip olarak çok emek verdiklerini belirterek ortaya çıkan işlerden memnun olduğunu dile getirdi.

Game Of Thrones Deneyimi

Söyleşide en çok ilgi çeken konulardan biri ise dünya çapında büyük ses getiren Game of Thrones deneyimi oldu. Kekilli bu projeye başlarken aslında biraz çekimser olduğunu ama sürecin beklediğinden çok daha iyi ilerlediğini anlattı.

İlk başta sadece kısa süreli bir rol için anlaştığını ancak daha sonra dizide daha uzun süre yer aldığını söyledi. Bu deneyimin kariyerinde önemli bir yer tuttuğunu da ekledi.

Kariyerinde Dönüm Noktası

Sibel Kekilli’nin konuşmalarından anlaşıldığı kadarıyla hem Avrupa’da hem uluslararası projelerde yer almak onun için oldukça değerli. Özellikle farklı kültürleri anlatan hikayelerin içinde bulunmak ona ayrı bir motivasyon veriyor.

Frankfurt’taki bu ödül de onun kariyerinde önemli bir sayfa olarak yerini aldı. Hem hayranlarıyla buluşması hem geçmiş projelerini anlatması geceyi daha da özel hale getirdi. Kekilli samimi tavırlarıyla festivalin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.