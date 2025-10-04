“Fora” Kasımda Prömiyer Yapıyor: İddialı Kadrosuyla Geliyor

Yeni Sezonun En Dikkat Çeken Oyunu: “Fora”

Yeni tiyatro sezonuna damga vurması beklenen “Fora” oyunu, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında Kasım ayında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncular Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz’in yer aldığı yapım, güçlü kadrosuyla şimdiden tiyatroseverlerin radarına girdi.

Hikmet Hükümenoğlu’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Mert Öner’in oturduğu oyun, Luz Creative yapımı olarak tiyatro dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Yapımcılığını Nisan Ceren Özerten’in üstlendiği “Fora”, hem kadrosu hem de yaratıcı ekibiyle sezonun en çok konuşulacak projelerinden biri olmaya aday.

“Fora”, Aile ve Kuşak Çatışmalarını Mizahi Bir Dille Anlatıyor

Tek mekânda ve tek zaman diliminde geçen “Fora”, aile bağlarını, kuşak çatışmalarını ve bireylerin kendini bulma mücadelesini hem mizahi hem de duygusal bir anlatımla sahneye taşıyor. Oyun, karakterlerin içsel yolculuklarını izleyiciye samimi ve düşündürücü bir şekilde aktarıyor.

Yapımdan paylaşılan prova kareleri, oyuncuların enerjisi ve sahne uyumuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Her bir oyuncunun farklı tarzı, oyunun dinamik yapısını daha da güçlendiriyor.

Prömiyer 4–5 Kasım’da ParibuArt’ta

Fora, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4–5 Kasım’da ParibuArt’ta gerçekleşecek prömiyerle izleyici karşısına çıkacak. Oyun, festival sonrası sezon boyunca Türkiye’nin farklı sahnelerinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Eleştirmenlerin şimdiden “merakla beklenen yapım” olarak tanımladığı “Fora”, içerdiği derin temalar, samimi hikaye kurgusu ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kasım ayının en iddialı tiyatro açılışlarından biri olacağı şimdiden kesin görünüyor.