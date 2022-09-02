Flaş! Gülşen'in 3 yıl hapsi istendi!

Gülşen, 4 ay önce verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle geçtiğimiz hafta tutuklanmıştı. Gülşen’in avukatlarını bir üst mahkemeye tutukluluğun kaldırılması için başvurmuştu. Yapılan itiraz sonrası Gülşen, tahliye edildi. Fakat bir süre sonra şarkıcının ev hapsinde olduğu ortaya çıktı.

Karara itiraz reddedildi

Gülşen’in avukatı Emek Emre ev hapsi kararına da itiraz etti. Avukat Emre savcılığa verdiği dilekçede Gülşen hakkındaki ev hapsi adli kontrolünün de kaldırılmasını talep etti. Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında verilen ev hapsi kararına yapılan itiraz reddedildi.

İddianame hazır: 702 müşteki

Şarkıcı Gülşen'in iddianamesi hazırlandı. Gülşen için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Gülşen halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılanacak. İddianamede 702 kişi ve kurum müşteki sıfatıyla yer aldı.